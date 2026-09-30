Эксперт оценил перспективы ужесточения правил для электросамокатов

Ужесточение правил использования электросамокатов поможет сократить число ДТП с их участием. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал член Общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников.

В Следственном комитете России предложили запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Кроме того, инициатива предусматривает распространение на пользователей самокатов статуса водителя транспортного средства и введение требования о получении прав.

Мельников считает, что ждать существенных изменений в самих правилах дорожного движения не стоит, однако ответственность за нарушения самокатчиков может стать более детализированной. По его словам, нынешняя дискуссия вокруг самокатов напоминает то, что раньше происходило с мопедами.

«Если мы говорим про получение водительского удостоверения для самокатов, то здесь нужна будет и теория, и практика. Естественно, и должен быть проработан как комплекс того, каким образом обучать и подготавливать. Программа должна быть утверждена, должны быть лицензированные учреждения, экзамены. Их должны принимать, видимо, в Госинспекции по аналогии с любой другой категорией», — заявил он.

По мнению эксперта, инициатива ужесточить правила обусловлена проблемами с пользователями личных самокатов. Он отметил, что в этом году возросла проблема частных транспортных средств, а предлагаемые изменения помогут купировать ее и снизить уровень аварийности.

Ранее в Хабаровске произошло ДТП с участием электросамоката. Женщина получила множественные переломы лица и серьезный ушиб глаза.

Также 13-летний мальчик в Санкт-Петербурге попал под машину на самокате и оказался в больнице.

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