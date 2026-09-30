Эксперты забили тревогу из-за изменения дата-центрами ландшафта в США

Мегамасштабные центры обработки данных для ИИ всё чаще занимают сельхозугодья, кустарники и леса, меняя облик Америки. Согласно новым данным, в США уже работает более 1300 дата-центров, ещё 2231 проект на стадии планирования, а общественное сопротивление сорвало проекты на 68 миллиардов долларов в 27 штатах.

Корпоративные технологические гиганты, строящие центры обработки данных для развития искусственного интеллекта, меняют природный ландшафт Америки. Хотя центры обработки данных появились задолго до развития генеративного искусственного интеллекта, сейчас по всей стране строятся сотни крупных, или «гипермасштабных», объектов.

Согласно спутниковым снимкам, многие из этих центров обработки данных возводятся на территориях, которые раньше были сельскохозяйственными угодьями или пустынями. По данным аналитической компании, сегодня в США работает более 1300 центров обработки данных, ещё 2231 проект находится на стадии планирования или разработки, а около 100 уже действующих объектов относятся к категории гипермасштабных центров, которые потребляют не менее 100 мегаватт электроэнергии на пике мощности.

«Примерно 40 процентов современных гипермасштабных центров обработки данных построены на ранее освоенных землях. Остальные разместились на сельскохозяйственных угодьях, в кустарниковых зарослях и лесах», — сообщает американская пресса.

Центры обработки данных, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, потребляют огромное количество электроэнергии, и некоторые компании, возводящие такие объекты, строят собственные электросети, чтобы избежать обвинений в том, что они перегружают энергосистему и повышают тарифы на коммунальные услуги для жителей.

«Многие компании, строящие дата-центры, решают эту проблему следующим образом: им нужно очень много электроэнергии, а сеть не может её обеспечить. На то, чтобы нарастить мощности, потребуется много лет, — рассказал репортёр Кевин Шаул. — Поэтому они уходят в офлайн и строят собственные электростанции. Они используют переработанные реактивные двигатели и всё, что только можно найти, чтобы обеспечить себя энергией».

Резкий рост строительства дата-центров вызвал бурную общественную реакцию. Местные жители обеспокоены их влиянием на водоснабжение и энергоснабжение, а также другими проблемами. Благодаря усилиям активистов, выступающих против строительства дата-центров, удалось сорвать реализацию некоторых запланированных проектов. Так, согласно отчёту, который отслеживает общественное недовольство строительством дата-центров, во втором квартале 2026 года правозащитные группы сорвали реализацию как минимум 45 проектов в 27 штатах общей стоимостью 68 миллиардов долларов.

«Организованная оппозиция стала более распространённой в географическом плане и заметной в Интернете: значительно возросла активность по сбору подписей под петициями, а кампании всё чаще затрагивают вопросы государственной политики, регулирования коммунальных услуг и инфраструктуры», — заявляется в отчёте организации.

Сообщается, что в 30 штатах были приняты законы или другие меры для решения некоторых из этих проблем, в том числе связанных с влиянием дата-центров на стоимость коммунальных услуг, а в некоторых населённых пунктах были введены превентивные моратории на строительство дата-центров ещё до того, как застройщики проявили интерес или подали заявки, отмечается в отчёте. Согласно отчёту, застройщики пытались повлиять на общественное мнение, предлагая местным властям стимулы и даже обещая прямые денежные выплаты жителям за содействие в получении разрешений.