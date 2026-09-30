Финляндия закрывает «золотую жилу» на беженцах

В Финляндии закроют половину центров приема беженцев к 2027 году

Власти Финляндии приняли решение о масштабном сокращении инфраструктуры для приема иностранных граждан. Миграционная служба страны (Migri) планирует закрыть 16 учреждений к концу февраля 2027 года. Об этом сообщает Yle.

Под удар попали как общие центры размещения, так и специализированные приюты. Восемь из ликвидируемых объектов предназначались для несовершеннолетних мигрантов, прибывших без сопровождения взрослых. Эти учреждения располагались в Куопио, Кокколе, Йоэнсуу, Хямеэнлинне и Тампере.

Причиной сворачивания сети стал резкий спад притока беженцев, включая выходцев с Украины. Дополнительным фактором стали поправки в миграционное законодательство, вступившие в силу в сентябре текущего года. Теперь сроки пребывания иностранцев на полном государственном обеспечении ограничены 90 днями.

За три месяца мигранты обязаны самостоятельно зарегистрироваться в муниципалитетах, найти работу и арендовать жилье. Расходы на аренду государство более не компенсирует.

Решение властей больно ударило по коммерческим структурам, работавшим с Migri. Выяснилось, что компании Luona Oy и Kotokunta Oy earned десятки миллионов евро на госконтрактах, получив значительную прибыль. Сокращение числа центров означает фактическое сворачивание этого бизнеса.

Ранее расходы на содержание беженцев вызывали возмущение у жителей Финляндии. Граждане отмечали, что условия жизни в центрах превосходили быт многих местных жителей, а траты на обслуживание учреждений превысили финансирование среднего образования в стране.

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