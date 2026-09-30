Гарбузов: московские технологии сохраняют документальное наследие России

Российский государственный исторический архив получил отечественный планетарный сканер производства столичной группы компаний ЭЛАР. Оборудование будет использоваться для перевода в цифровой формат крупноформатных, хрупких и ценных архивных документов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Решения московских высокотехнологичных предприятий представлены во всех 89 субъектах России. Они не только ускоряют цифровизацию регионов, но и создают современные инструменты для сохранения культурного наследия страны», - рассказал Анатолий Гарбузов.

К тому же, сканер позволяет оцифровывать документы без полного раскрытия переплета.

«Благодаря ручному механизму подъема и опускания стекла оператор может контролировать силу прижатия с учетом состояния оригинала», - отметил директор департамента по маркетингу ГК ЭЛАР Артем Вартанян.

Полученные электронные копии будут использоваться в информационных системах архива. Также в фондах РГИА хранится более семи миллионов единиц хранения, из которых 6,5 миллиона связаны с историей Российской империи.

Вдобавок новый сканер расширит парк оборудования, применяемого РГИА для оцифровки документов.

Кроме того, планетарные сканеры линейки ЭларСкан включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.