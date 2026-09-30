Гендиректор Эйфеловой бaшни уволился на фоне скандала из-за сексизма

Генеральный директор SETE, компании-оператора Эйфелевой бaшни, Патрик Бранко Руво объявил об уходе со своего поста после скандала, связанного с отстранением сотрудниц от обслуживания одной из делегаций. Руководитель намерен покинуть должность в конце года, сообщает Associated Press.

Поводом стал визит представителей индуистской организации BAPS. Во время мероприятия женщин из числа персонала исключили из работы с гостями. Внутреннее расследование впоследствии выявило нарушения в организации посещения достопримечательности.

В SETE произошедшее назвали неприемлемым. Компания намерена провести дополнительное обучение сотрудников и принять меры, призванные обеспечить соблюдение принципов гендерного равенства при проведении подобных мероприятий.

Представители BAPS при этом заявили, что не требовали отстранять женщин. По их версии, организационные решения были связаны исключительно с логистикой и необходимостью обеспечить перемещение большой группы посетителей по Эйфелевой бaшне.

Читайте также:

Во Франции задержали 440 участников протестов у школ.

Забастовка французских пожарных добралась до Эйфелевой бaшни.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.