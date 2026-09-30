Геннадий Онищенко рассказал о характерных симптомах доминирующего варианта ковида этого сезона

Осень — это пора, когда нужно позаботиться о защите себя и своих близких от всевозможных атакующих нас вирусов. Врачи приготовились к первой волне гриппа, которая, по сообщениям ряда источников, ожидается к концу ноября 2026 года. Вторая волна может «накрыть» нас в феврале-марта 2027 года. Однако заслуженный врач России Геннадий Онищенко считает, что ко всей стране никакие «волны» неприменимы, слишком велика разница по субъектам РФ. В ходе своего брифинга в пресс-центре «НСН» он описал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ковидом в стране и прививочной кампанией и назвал симптомы доминирующего сегодня подвида омикрон-штамма коронавируса «Эрис».

Рассказывая о эпидситуации с гриппом и ОРВИ в стране, заслуженный врач России Геннадий Онищенко для начала озвучил мрачные цифры последствий пандемии COVID-19. Пандемия коронавируса привела к более 20 млн случаев избыточной смертности (данные сессии 81-й Ассамблеи Организации Объединенных Наций) — это, по его словам, неоказанная медицинская помощь, отмененные плановые операции, не проведенные курсы лечения, непроведенная диспансеризация для раннего выявления тех или иных заболеваний, а также ограниченность передвижения людей. Плюс к этому можно добавить почти 8 млн подтвержденных смертей непосредственно от ковида. Экономический ущерб составил 10 триллионов долларов.

«Необходимо совершенствовать комплекс мер, — высказался в этой связи Геннадий Онищенко. — Самое главное — своевременно выявить возбудителя, который может вызвать пандемию, создать вакцины и средства диагностики, определиться с лекарствами».

Что касается ситуации с гриппом и ОРВИ, то у нас идет естественный рост заболеваемости. Уже не только среди школьников, но и среди экономически активного населения. Но этот рост находится в пределах средних уровней, подчеркнул Онищенко. «Состав штаммов нам понятен и известен. При этом заболеваемость ковидом также растет», — отметил он.

«Ковид с этого года официально включен в число штаммов, определяющих сезонный рост заболеваемости, — рассказал врач. — Речь идет о новом субварианте — подвиде «омикрон»-штамма коронавируса «Эрис». Впервые он был выявлен в Великобритании. Этот субвариант не обладает пандемическим потенциалом, поскольку является одной из вариаций «омикрона». Тем не менее сегодня он доминирует. Его характерные симптомы — насморк, усталость, чихание, головная боль и боль в горле. Причем боль в горле особенно характерна именно для этого субварианта: как правило, у других респираторных инфекций этот симптом не выражен». Но Онищенко обнадежил: по его словам, на сегодняшний день «есть полное понимание» того, как его лечить.

А вообще ковид находится сегодня в системе более чем 200 видов вирусов, которые сегодня определяют уровень заболеваемости. «В абсолютных цифрах приблизительно рост заболеваемости идет в пределах 700 тысяч человек в неделю, — сообщил медик. — Самое главное, что в составе этих заболеваний грипп занимает где-то один с небольшим процент (но в разных регионах по-разному)».

По его словам, рост заболеваемости обычно длится семь-девять недель: две недели приходится на рост, три-четыре недели — на плато, а затем начинается снижение. «На этапе снижения у нас всегда доминируют штаммы гриппа А. Затем начинает преобладать грипп штамма B. Эти штаммы менее контагиозны, но заболевание ими протекает достаточно тяжело», — пояснил он.

Заслуженный врач России настоятельно призвал россиян не переносить даже обычную, казалось бы, простуду на ногах. «Не стоит неоправданно переоценивать свои силы: «Да ладно, я всю жизнь болел, и в этот раз на ногах перенесу», — предостерег он. — Так делать не надо. Даже если вы болели в прошлом году, то тогда вы были на год моложе. Каждый прожитый год накапливает проблемы со здоровьем. Максимум, что мы можем сделать, — это следить за своим здоровьем, чтобы с увеличением возраста расходы на лечение не возрастали, а хотя бы стабилизировались…»