Исследователи сравнили пользу фруктов и сока для здоровья сердца

Исследователи из Университета Северной Дакоты пришли к выводу, что регулярное употребление цельных фруктов связано со снижением риска развития гипертонии, повышенного уровня холестерина, ишемической болезни сердца и инфаркта. При этом аналогичного эффекта от фруктового сока выявлено не было. Результаты научной работы, охватившей данные о 371 тысяче человек, опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В ходе исследования участников попросили сообщить, как часто они едят цельные фрукты и пьют стопроцентный фруктовый сок. По подсчетам специалистов, в среднем испытуемые употребляли цельные фрукты примерно 1,06 раза в день, тогда как сок пили около одного раза в три дня.

После внесения поправок на возраст, уровень дохода, образование и курение выяснилось, что более частое потребление цельных фруктов ассоциируется с меньшей вероятностью гипертонии, повышенного холестерина, ишемической болезни сердца и инфаркта. В случае с фруктовым соком подобной закономерности обнаружить не удалось. Статистически значимые связи фиксировались лишь в отдельных случаях и не складывались в четкую картину.

По мнению исследователей, преимущество цельных фруктов может объясняться наличием в них пищевых волокон, то есть клетчатки, а также полифенолов. В процессе приготовления сока значительная часть клетчатки удаляется, что потенциально способно влиять на скорость повышения уровня сахара и инсулина после употребления напитка.

Вместе с тем авторы работы подчеркивают, что их труд не доказывает прямую причинно-следственную связь между употреблением фруктов и предотвращением сердечно-сосудистых заболеваний. Для подтверждения выявленной закономерности необходимы более длительные исследования.

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