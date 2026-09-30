Изменение тембра голоса назвали предвестником снижения когнитивных функций

Изменения тембра, громкости или чёткости голоса могут быть ранним предвестником деменции. Анализ данных 833 417 человек старше 50 лет показал: у респондентов с нарушениями голоса риск когнитивных нарушений был на 29 процентов выше, а в сочетании с потерей слуха — более чем вдвое.

Раннее выявление признаков деменции открывает больше возможностей для изучения прогрессирования этого заболевания и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Так, для этих целей использовались сканирование глаз и анализы крови. Теперь новое исследование показывает, что ухудшение тембра голоса также может свидетельствовать о повышенном риске развития деменции в будущем. К такому выводу пришла группа учёных из университета в США.

«Мы обнаружили наиболее тесную связь с деменцией у пациентов с нарушениями голоса и слуха, — рассказал специалист Роберт Саталофф. — Важно отметить, что мы обнаружили, что люди с нарушениями голоса и без потери слуха подвергались большему риску, чем пациенты, у которых была только потеря слуха».

Результаты надо ещё подтвердить, однако нарушения голоса, в том числе изменения в тембре, громкости или чёткости речи, могут быть предвестниками когнитивных нарушений в пожилом возрасте. У участников с нарушениями голоса, но без потери слуха вероятность развития когнитивных нарушений или деменции в дальнейшем была на 58 процентов выше, а у тех, у кого были нарушения голоса и потеря слуха, этот риск возрастал более чем в два раза — на 104 процента.

Важно отметить, что причинно-следственная связь здесь не доказана: проблемы с голосом не означают, что в дальнейшем у человека неизбежно возникнут проблемы со здоровьем мозга или что проблемы с голосом напрямую приводят к когнитивному снижению, деменции или болезни Альцгеймера. Тем не менее связь между потерей слуха и риском развития деменции уже хорошо изучена, а голос может стать новым индикатором.

«Если у вас нарушение голоса, из-за которого он звучит не так, как раньше, или если вам больно говорить или петь, вполне естественно, что вы будете реже участвовать в социальных и других видах деятельности, которые стимулируют работу мозга», — заключает Саталофф.

Исследовательская группа подчёркивает, что нарушения голоса часто поддаются лечению и что оно может быть полезно для мозга, даже если связь между этими двумя явлениями пока не до конца ясна.