Какой сегодня праздник: 30 сентября 2026 года

- Праздники в России сегодня: 30 сентября 2026 года
- Международные праздники сегодня: 30 сентября 2026 года
- Какой сегодня церковный православный праздник: 30 сентября 2026 года
- Что можно и нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года
- Что можно и нужно делать сегодня: 30 сентября 2026 года
- Что нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года
- Кто такие мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София: житие и чем известны
- У кого сегодня именины: именинники 30 сентября
- Народные приметы погоды на сегодня: 30 сентября 2026 года
- Исторические события и даты 30 сентября
- Кто из знаменитостей и звезд родился 30 сентября
- Кто из знаменитостей и звезд умер 30 сентября
- Народные традиции и обычаи сегодня: 30 сентября 2026 года
- Гороскоп на сегодня: 30 сентября 2026 года
- Какая Луна сегодня и какой лунный день: 30 сентября 2026 года
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- Нумерология дня: 30 сентября 2026 года
- Толкование и значение сна в ночь на 30 сентября
- Какой знак зодиака 30 сентября
- Какая сегодня погода в Москве: 30 сентября 2026 года
- Какая сегодня погода в Питере: 30 сентября 2026 года
- Какая геомагнитная обстановка сейчас: 30 сентября 2026 года
Праздники в России сегодня: 30 сентября 2026 года
В России 30 сентября отмечаются два значимых праздника.
- День присоединения новых регионов. Полное название праздника — «День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области».
- День сил специального назначения Росгвардии. Это профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа. Эти бойцы выполняют задачи по задержанию опасных преступников, охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.
- День интернета в России. Праздник отмечается с 1998 года. Тогда провели первую «перепись» пользователей русскоязычной сети. По тем оценкам, число российских пользователей интернета составляло примерно один миллион человек.
Международные праздники сегодня: 30 сентября 2026 года
В мире сегодня чествуют представителей разных профессий и увлечений.
- Международный день переводчика — профессиональная дата письменных и устных переводчиков, редакторов и терминологов. Эти специалисты помогают людям преодолевать языковые барьеры.
- Международный день ортодонта — праздник врачей, занимающихся диагностикой и исправлением нарушений прикуса. Их работа важна не только для эстетики улыбки, но и для здоровья зубочелюстной системы.
- Международный день кей-поперов объединяет поклонников корейской поп-музыки по всему миру.
Среди необычных праздников стоит отметить День женского здоровья и фитнеса, День подкастов, а также День мурлыканья и потягивания для любителей кошек. Любители рукоделия могут отметить День уютного вязаного пледа.
Какой сегодня церковный православный праздник: 30 сентября 2026 года
По православному календарю 30 сентября (17 сентября по юлианскому стилю) совершается память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года). Эти святые пострадали за веру во II веке.
Также сегодня вспоминаются:
- Преподобномученики Павел (Моисеев), Феодосий (Соболев), Никодим (Щапков) и Серафим (Кулаков).
- Преподобномученица Ирина Фролова.
- Мученик Иоанн Коротков.
- Святитель Иоаким (Пани), патриарх Александрийский.
- Празднование Цареградской и Макарьевской икон Божьей Матери.
Что можно и нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года
30 сентября 2026 года православные христиане отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник, один из самых почитаемых в народе, также известен как Вселенские бабьи именины. С этим днём связано множество традиций, поверий и запретов, которые складывались веками.
Что можно и нужно делать сегодня: 30 сентября 2026 года
В этот день, несмотря на трагическую историю, принято проявлять заботу и любовь к ближним.
- Посетить храм и помолиться. Верующие идут на праздничную службу, ставят свечи и молятся святым мученицам об укреплении веры, семейном благополучии, здоровье детей и близких.
- Заботиться о близких. Уделите внимание своим родным и друзьям, проявите заботу и любовь. Этот день напоминает о важности семейных ценностей и духовной поддержки.
- Делать добрые дела. Хорошо помогать другим, особенно тем, кто в нужде. Благотворительность и милосердие считаются угодными Богу.
- Поздравлять именинниц. 30 сентября — день ангела для всех женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София. Им дарят небольшие подарки, иконки или сладости.
- Провести время на природе. Можно наслаждаться красотой окружающего мира и тишиной.
- Поплакать (по народной традиции). В старину считалось, что женщине в этот день положено поплакать о себе, о своих родных и близких. Такие слёзы считались очищающими: «выплакавшись» 30 сентября, можно избавиться от накопившихся обид и горестей на весь год. Этот обычай называли «бабья выть».
- Испечь каравай или пироги. По обычаю, в каравай вставляли зажжённую свечу, читали молитву, а затем разламывали хлеб и раздавали близким — к миру и благополучию в доме.
- Свататься. 30 сентября считалось удачным днём для сватовства и знакомств, но не для самой свадьбы. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин
Что нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года
Существует ряд запретов, которых придерживались наши предки.
- Ссориться и скандалить. Считается, что конфликты в этот день могут привести к долгим неприятностям и разладу в семье на весь год. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку
- Сплетничать и злословить. Праздник требует чистоты мыслей и слов. Недобрые слова вернутся к тому, кто их произнёс.
- Женщинам — заниматься тяжёлой работой. Уборка, стирка, работа в огороде и сложное рукоделие (шитьё, вязание) в этот день откладывались. Считалось, что физический труд — задача мужчин, а женщинам предписано отдыхать и молиться. Если пораниться иглой или спицей, то, по поверью, целый год придётся слёзы лить.
- Начинать новые дела. Важные начинания лучше отложить, так как они могут не увенчаться успехом.
- Давать в долг. Это может привести к финансовым потерям на долгое время.
- Играть свадьбы и венчаться. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет несчастливым и недолговечным.
- Устраивать шумные застолья. История праздника трагична, поэтому