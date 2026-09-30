Какой сегодня праздник: 30 сентября 2026 года

Христианский праздник сегодня, народные приметы и традиции, погода сегодня

30 сентября 2026 года — 273-й день года по григорианскому календарю. До Нового года остаётся ровно 92 дня. Эта дата богата на события: сегодня отмечают профессиональные праздники, вспоминают важные исторические вехи и чествуют известных деятелей культуры и спорта.

Праздники в России сегодня: 30 сентября 2026 года

В России 30 сентября отмечаются два значимых праздника.

День присоединения новых регионов . Полное название праздника — «День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области».

. Полное название праздника — «День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области». День сил специального назначения Росгвардии . Это профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа. Эти бойцы выполняют задачи по задержанию опасных преступников, охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

. Это профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа. Эти бойцы выполняют задачи по задержанию опасных преступников, охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. День интернета в России. Праздник отмечается с 1998 года. Тогда провели первую «перепись» пользователей русскоязычной сети. По тем оценкам, число российских пользователей интернета составляло примерно один миллион человек.

Международные праздники сегодня: 30 сентября 2026 года

В мире сегодня чествуют представителей разных профессий и увлечений.

Международный день переводчика — профессиональная дата письменных и устных переводчиков, редакторов и терминологов. Эти специалисты помогают людям преодолевать языковые барьеры.

— профессиональная дата письменных и устных переводчиков, редакторов и терминологов. Эти специалисты помогают людям преодолевать языковые барьеры. Международный день ортодонта — праздник врачей, занимающихся диагностикой и исправлением нарушений прикуса. Их работа важна не только для эстетики улыбки, но и для здоровья зубочелюстной системы.

— праздник врачей, занимающихся диагностикой и исправлением нарушений прикуса. Их работа важна не только для эстетики улыбки, но и для здоровья зубочелюстной системы. Международный день кей-поперов объединяет поклонников корейской поп-музыки по всему миру.

Среди необычных праздников стоит отметить День женского здоровья и фитнеса, День подкастов, а также День мурлыканья и потягивания для любителей кошек. Любители рукоделия могут отметить День уютного вязаного пледа. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 30 сентября 2026 года

По православному календарю 30 сентября (17 сентября по юлианскому стилю) совершается память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года). Эти святые пострадали за веру во II веке.

Также сегодня вспоминаются:

Преподобномученики Павел (Моисеев), Феодосий (Соболев), Никодим (Щапков) и Серафим (Кулаков).

Преподобномученица Ирина Фролова.

Мученик Иоанн Коротков.

Святитель Иоаким (Пани), патриарх Александрийский.

Празднование Цареградской и Макарьевской икон Божьей Матери.

Что можно и нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года

30 сентября 2026 года православные христиане отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник, один из самых почитаемых в народе, также известен как Вселенские бабьи именины. С этим днём связано множество традиций, поверий и запретов, которые складывались веками.

Что можно и нужно делать сегодня: 30 сентября 2026 года

В этот день, несмотря на трагическую историю, принято проявлять заботу и любовь к ближним.

Посетить храм и помолиться. Верующие идут на праздничную службу, ставят свечи и молятся святым мученицам об укреплении веры, семейном благополучии, здоровье детей и близких.

Верующие идут на праздничную службу, ставят свечи и молятся святым мученицам об укреплении веры, семейном благополучии, здоровье детей и близких. Заботиться о близких. Уделите внимание своим родным и друзьям, проявите заботу и любовь. Этот день напоминает о важности семейных ценностей и духовной поддержки.

Уделите внимание своим родным и друзьям, проявите заботу и любовь. Этот день напоминает о важности семейных ценностей и духовной поддержки. Делать добрые дела. Хорошо помогать другим, особенно тем, кто в нужде. Благотворительность и милосердие считаются угодными Богу.

Хорошо помогать другим, особенно тем, кто в нужде. Благотворительность и милосердие считаются угодными Богу. Поздравлять именинниц. 30 сентября — день ангела для всех женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София. Им дарят небольшие подарки, иконки или сладости.

30 сентября — день ангела для всех женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София. Им дарят небольшие подарки, иконки или сладости. Провести время на природе. Можно наслаждаться красотой окружающего мира и тишиной.

Можно наслаждаться красотой окружающего мира и тишиной. Поплакать (по народной традиции). В старину считалось, что женщине в этот день положено поплакать о себе, о своих родных и близких. Такие слёзы считались очищающими: «выплакавшись» 30 сентября, можно избавиться от накопившихся обид и горестей на весь год. Этот обычай называли «бабья выть».

В старину считалось, что женщине в этот день положено поплакать о себе, о своих родных и близких. Такие слёзы считались очищающими: «выплакавшись» 30 сентября, можно избавиться от накопившихся обид и горестей на весь год. Этот обычай называли «бабья выть». Испечь каравай или пироги. По обычаю, в каравай вставляли зажжённую свечу, читали молитву, а затем разламывали хлеб и раздавали близким — к миру и благополучию в доме.

По обычаю, в каравай вставляли зажжённую свечу, читали молитву, а затем разламывали хлеб и раздавали близким — к миру и благополучию в доме. Свататься. 30 сентября считалось удачным днём для сватовства и знакомств, но не для самой свадьбы. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин

Что нельзя делать сегодня: 30 сентября 2026 года

Существует ряд запретов, которых придерживались наши предки.