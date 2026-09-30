Конституционный суд восстановил право сотрудника полиции на жилье

Гражданин уволился из органов в 2024 году. При этом за ним сохранилось право на получение выплаты для покупки жилья. Но через некоторое время он этого права лишился. Дело в том, что его сын, проходящий учебу в вузе на дневном отделении, сам приобрел квартиру. А в силу того, что молодому человеку не исполнилось 23 лет, он с юридической точки зрения считался членом семьи, то есть формально был иждивенцем отца. Дело в том, что в круг членов семьи, то есть людей, которые, к примеру, имеют право на наследство, а также считаются обладателями общесемейной собственности входят, в том числе, и дети, учащиеся на дневном отделении вуза или птуза, которые не достигли 23 лет. С учетом площади приобретенной молодым человеком квартиры средняя площадь, приходящаяся на одного члена семьи, составила 19,51 кв. метров. Это при том, что условие предоставления субсидии на жилье — жилплощадь размером 15 кв. метров на человека и менее. Поэтому бывший сотрудник органов и был лишен права на жилищную выплату. Но его это не удовлетворило, и он обратился в суд.

Поначалу полицейского ждало разочарование: суды один за одним отказывали ему в праве на выплату. Но в Конституционном суде установили, что таким отказом попирается одно из основных конституционных прав: право на жилище. А это - необходимое условие достойной жизни и свободного развития человека. Судом было установлено, что сын бывшего сотрудника МВД купил квартиру самостоятельно, сам пенсионер в ней не проживает, то есть его жилищные условия не улучшились. Их предписано улучшить за государственный счет, как и планировалось ранее.