...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество 1894

Конституционный суд восстановил право сотрудника полиции на жилье

Полицейский доказал право на жилищную субсидию, несмотря на успешного сына

Непростой жилищный вопрос удалось решить бывшему сотруднику правоохранительных органов с помощью Конституционного суда России. Ранее суды отказали ему в восстановлении права на получение государственной выплаты на покупку или строительство жилья.

Полицейский доказал право на жилищную субсидию, несмотря на успешного сына

Гражданин уволился из органов в 2024 году. При этом за ним сохранилось право на получение выплаты для покупки жилья. Но через некоторое время он этого права лишился. Дело в том, что его сын, проходящий учебу в вузе на дневном отделении, сам приобрел квартиру. А в силу того, что молодому человеку не исполнилось 23 лет, он с юридической точки зрения считался членом семьи, то есть формально был иждивенцем отца. Дело в том, что в круг членов семьи, то есть людей, которые, к примеру, имеют право на наследство, а также считаются обладателями общесемейной собственности входят, в том числе, и дети, учащиеся на дневном отделении вуза или птуза, которые не достигли 23 лет. С учетом площади приобретенной молодым человеком квартиры средняя площадь, приходящаяся на одного члена семьи, составила 19,51 кв. метров. Это при том, что условие предоставления субсидии на жилье — жилплощадь размером 15 кв. метров на человека и менее. Поэтому бывший сотрудник органов и был лишен права на жилищную выплату. Но его это не удовлетворило, и он обратился в суд.

Поначалу полицейского ждало разочарование: суды один за одним отказывали ему в праве на выплату. Но в Конституционном суде установили, что таким отказом попирается одно из основных конституционных прав: право на жилище. А это - необходимое условие достойной жизни и свободного развития человека. Судом было установлено, что сын бывшего сотрудника МВД купил квартиру самостоятельно, сам пенсионер в ней не проживает, то есть его жилищные условия не улучшились. Их предписано улучшить за государственный счет, как и планировалось ранее.

Подписаться

Автор:
Полиция МВД Россия

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29866 от 6 октября 2026

Заголовок в газете: Успехи сына не признали поводом для отказа в квартире отцу