«Короче училка я все сказала»: школьные чаты шокируют хамством родителей

Классный чат, тот, где родители общаются с учителями, — особый вид цифрового искусства, которое, как и любое другое, призвано вызывать у всех, с ним соприкасающихся, бурю эмоций. Так утешают сами себя школьные педагоги, чтобы не сорваться в неконструктивную истерику. Увы, большинство чатов с родителями учеников – территория, где здравый смысл уходит в отпуск 1 сентября и возвращается лишь с последним звонком, и то не всегда. Многие учителя создали свой собственный цитатник мам и пап, причем коллективный — на тематических форумах. Теперь учитель, потрясенный родительским восприятием определенной темы, может открыть соответствующий раздел, ознакомиться с бредом, который получили на оную тему его коллеги, и успокоиться, ощутив незримое плечо товарища.

Учительница заболела? У родителей есть ответ: «А ниче тот факт, что только начали учиться? Одеваться надо нормально, чтобы не болеть. Я вам обещаю, если вы завтра не выйдете на работу, вам придется искать новую. Мой ребенок сейчас привыкает к школе, почему мы должны терпеть ваше безОлаберное отношение?» Мило, человеколюбиво. Когда же дело доходит до обсуждения вопросов учебы и оценок, получается еще зажигательнее.

«Короче училка я все сказала. Двойки убрать. Иначе завтра мой муж сам придет с тобой разговаривать и варежку свою закрой» (пунктуация здесь и в последующих выдержках из родительских чатов сохранена – ред.), — так лаконично отреагировала некая мама на плохие оценки дочери.

А вот родительская оценка тестового задания с вариантами решений: «У нас че, битва экстрасенсов? Ребенок уже час сидит, переживает, а он оказывается гадать должОн?»

Попадается и родительская ностальгия по советским школьным методикам: «Вот жалко учебников нет советских. Там вот таких идиотских заданий небылобы».

Иногда родители грамотны, но это не всегда спасает смысл сообщения: «Мой сын утверждает, что сегодня не было домашнего задания. Но я-то знаю, что вы просто забыли сказать. Посмотрите в журнале, пожалуйста!» Эта родительница, похоже, искренне верит, что учитель утаивает «домашку» конкретно от ее чада, чтобы навредить его успеваемости.

А вот ночная депеша учителю математики от неравнодушного отца, в 2 часа ночи уточнившего, что раньше он был занят «по бизнесу»: «Ответьте, зачем моему сыну учить формулу площади круга? Мы живем в эпоху нейросетей, он будет блогером. Уберите это из программы немедленно!» Адресат было почувствовал себя личным врагом как детской психики, так и прогресса в целом. Но, как выложил полученную «пилюлю» в общую учительскую коллекцию, так узнал, что в шкуре Джордано Бруно периодически ощущают себя многие его коллеги: «Вы там намутили ереси, а ребенок сиди доказывай, что у вашего квадрата равные стороны! Может, у этого неравные!»

В разделе «Оргвопросы и поведение» могущество отдельных персонажей родчата воистину не ведает границ: «Срочно пересадите моего ребенка на первую парту или я звоню президенту!» Случаев, когда демонстрация родителями мускулов несопоставима с масштабом проблемы, если верить учителям, пруд пруди. А своих детишек некоторые обслуживают с усердием уголовных адвокатов из лихих 90-х: «Какие еще нарушения? Вы про то, что он жвачку к стулу приклеил? Или что с соседа по парте трусы снял? Пару раз подрался и что? Он же должен показать, кто главный. Научите детей уважать лидера своего класса. И тогда не будет последствий».

Ответ классного руководителя на сие можно считать верхом дипломатии: «Вы забыли упомянуть, что все это произошло за одну неделю. А в классе есть адекватные дети, которые пришли в школу учиться, а не терпеть проделки вашего ребенка. Администрация с вами свяжется».

Но, увы, судя по полученному ответу, отдельных родителей не берет никакая дипломатия: «Я подписана на нейропсихолога, она сказала, что это нормально, у нее 300 тысяч подписчиков, я ей доверяю больше, чем вам. Она сказала, что люди должны подстроиться под моего сына и уважать его».

Некоторые родители пытаются дистанционно управлять не только школьной столовой, но и питанием педагогов своего ребенка. Родительница: «А вам прям так сильно кушать хотелось?» Учительница: «Здравствуйте, о чем вы?» Родительница: «Ну я пришла с вами поговорить, мне сказали, что вы в столовой. Так вот и вопрос, так сильно хотели есть? Нельзя было поговорить, а потом в столовку бежать? Судя по вашей фигуре, вы свое уже наели». Учительница: «У детей был обед. Не переходите на личности, пожалуйста». Родительница: «Неправда! Мой сын сказал, что вы сами там ели. А он сегодня от своей порции отказался. Не ее ли вы там подъедали?»

Что ж, учителям тут можно разве посочувствовать и лишний раз всем напомнить, что эти святые люди ежедневно не только учат наших детей, но и отвечают на потоки сознания их родителей, порой требующих от педагогов самых невиданных аттракционов - от мгновенного поиска потерянной ребенком «сменки» до изменения законов физики ради комфорта одного, не смыслящего в ней, ученика. А мамам и папам совет: если вам невыносимо захочется в чате выяснить у учителя, почему учебник по математике такой тупой (одноклассники вашего ребенка такие наглые, школьная столовая такая нищебродская и т. п.), глубоко вдохните, выпейте воды и... удалитесь из чата. По выражению педсостава, он – «зеркало родительского сообщества», и значит, конкретно ваши в нем вопросы – ваш личный портрет. И вам решать, украсит ли он собой учительскую «терапевтическую» коллекцию.