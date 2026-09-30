Курьер-гастролер обчистил пенсионеров на 3,5 млн рублей

На Сахалине задержали сибиряка, вымогавшего деньги у стариков для мошенников

Полиция Сахалина задержала 21-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в хищении крупных сумм у местных пенсионеров. Молодой человек прилетел на остров нарочно, чтобы выступать в роли курьера для дистанционных мошенников. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Зарубежные аферисты звонили пожилым людям и под различными предлогами — необходимостью декларирования средств или помощью родственникам, попавшим в беду, — убеждали их передать наличные деньги. За два дня от действий преступной группы пострадали двое пенсионеров, лишившиеся более 2,7 миллиона рублей.

Оперативники задержали подозреваемого с поличным в городе Невельск. В момент задержания он получал около 740 тысяч рублей от 85-летней местной жительницы, ставшей очередной жертвой обмана. Общий ущерб, нанесенный троим потерпевшим, составил порядка 3,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Похищенные наличные средства изъяты у фигуранта и подлежат возврату законным владельцам.

Правоохранительные органы проверяют причастность молодого человека к аналогичным преступлениям, которые совершены в других регионах страны. Расследование продолжается.

Ранее мы писали: «Деяние совершено невиновно»: прекращено дело против 17-летней жертвы мошенников

Читайте также: В Европе арестовали активы на €7 млн за поставку 59 авто в РФ

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.