Миллионные иски: в Калифорнии закрыли легендарный аттракцион Икс-два

Руководство знаменитого парка развлечений «Сикс Флагс Мэджик Маунтин» в штате Калифорния объявило о полной и окончательной остановке работы культового аттракциона «Икс-два». Знаменитые американские горки выведены из эксплуатации без планов на реконструкцию.

Поводом для закрытия послужила серия судебных исков, связанных с тяжелыми травмами головного мозга и несчастными случаями со смертельным исходом среди посетителей. Конструкция первого в мире аттракциона с независимым вращением кресел на 360 градусов подвергалась регулярным проверкам технического надзора.

Администрация парка заявила, что решение продиктовано соображениями безопасности и невозможностью снизить критические перегрузки на организм. Территорию освободят для проектирования современных аттракционов с меньшим уровнем экстремального воздействия.

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