Мощный удар по Hells Angels: в Европе прошли массовые обыски и аресты

В Германии и ряде стран Европы прошли рейды против группировки Hells Angels

Правоохранительные органы Германии совместно с коллегами из других стран Европы провели крупнейшую спецоперацию против байкерской группировки Hells Angels. Как сообщает Bild, главной целью силовиков стало разрушение общеевропейской сети по отмыванию преступных доходов.

Масштабные рейды охватили несколько немецких земель — Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Баварию и Берлин, а также Бельгию, Болгарию и Нидерланды. В операции приняли участие более тысячи сотрудников полиции и прокуратуры. Расследование координировали ведомства Дуйсбурга и Земельное управление по борьбе с финансовыми преступлениями Северного Рейна-Вестфалии.

Следствие установило причастность 71 фигуранта к деятельности преступного сообщества. Байкерам инкриминируют создание организованной группы, вымогательство, разбой, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Также рассматриваются дела, связанные с незаконным оборотом оружия и нанесением телесных повреждений.

По данным следствия, участники группировки организовали сложную схему легализации средств, полученных от торговли наркотиками и оружием, рэкета и деятельности в секс-индустрии. В ходе обысков в более чем 100 местах были наложены аресты на имущество общей стоимостью около 48,6 миллиона евро. Выдано 14 ордеров на арест подозреваемых.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль назвал операцию самым мощным ударом по организованной преступности за последние годы. Он подчеркнул, что конфискация активов лишает криминальные структуры их главной движущей силы.

Расследование длится более четырех лет. Поводом для начала масштабной работы стала перестрелка в мае 2022 года на площади Альтмаркт в центре Дуйсбурга. Тогда в вооруженное столкновение вступили члены Hells Angels и представители турецко-ливанских кланов, в результате чего четыре человека получили тяжелые ранения.

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