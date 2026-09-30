Москвичам рассказали о погоде в последний день сентября

Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 30 сентября

В среду, 30 сентября, в Московском регионе будет солнечная погода без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В Москве ожидается температура плюс 10–16 градусов, а в Подмосковье — 8–14 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 3–4 м/с. В середине дня атмосферное давление установится на отметке 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.

До этого в Гидрометцентре рассказали о погоде 1 октября в Москве. Ожидается сухая и умеренно теплая погода. Днем до +17 °C, ночью — около +6 °C. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Осадков не прогнозируется.

Читайте также: Раскрыта погода в Москве в последние дни сентября.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX