Может ли «сикс-севен» стать словом года-2026

Фразеологизм «сикс-севен» и термин «нейрослоп» стали одними из самых известных номинантов на звание «Слово года — 2026». Однако четверть россиян не смогли понять ни одно из этих новых выражений без дополнительной информации. Также главным словом уходящего года могут назвать термины «нишевый» (16%), обозначающий что-то популярное в узких кругах, и «ред-флаг» (14%), который используется для описания тревожных сигналов. Фразеологизм «сикс-севен», связанный с мемом вокруг числа 67, также набрал 14% голосов. По мнению лингвистов, это слово очаровательно именно в своей бессмысленности: подростки вставляют его в речь забавы ради, только для поддержания контекста.