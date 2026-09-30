На Московском стартап-саммите представили 10 лучших молодёжных технологических проектов

В рамках Московского стартап-саммита 30 сентября состоялся демодень выпускников Молодёжных акселераторов Сбера и проекта «Академия инноваторов» АНО «Развитие человеческого капитала». Из 2 тыс. представленных проектов эксперты отобрали 10 разработок молодых учёных, студентов и школьников.

Среди участников - 13-летний Фёдор Стёпин с проектом «История Live». Он разработал AI-наставника по истории, который работает в формате диалога. Пользователь может выбрать историческую личность и изучить период, в котором она жила. Персонаж отвечает голосом, используя сведения из официальных учебников по истории.

Ещё один проект представил 27-летний Всеволод Гайдук из Санкт-Петербурга. Его мобильный гусеничный робот «Фрезе» предназначен для работы на удалённых промышленных объектах и взрывоопасных производствах вместо пожарных. Робот развивает скорость до 25 км/ч и может работать до 8 часов без подзарядки.

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак отметил значение технологических разработок и поддержки стартапов, которые могут формировать новые рынки, повышать эффективность и производительность российских компаний. Фото: пресс-служба Сбера

«Представленные на площадке проекты направлены на повышение эффективности экономики, внедрение современных роботизированных технологий, снижение себестоимости и рост производительности труда —это сегодня ключевая задача для нашей страны в условиях низкой безработицы и дефицита кадров. Со стороны Правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, её эффективность», - отметил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Кроме того, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф поблагодарил и дал напутствие всем выпускникам.

«Хочу всем ребятам сказать большое спасибо. Из двух тысяч попасть в десять, которые стоят на этой сцене, пройти такой сложный отбор и оказаться здесь - это уже огромный успех. Я вас всех поздравляю. Вы все будете успешными. Спасибо вам большое»,- сказал Герман Греф. Фото: пресс-служба Сбера

К тому же, представленные на демодне проекты ориентированы на решение конкретных задач в сфере образования, медицины и городской среды. Стартапы уже проводят пилотные проекты с корпоративными заказчиками и привлекают инвестиции.

Московский стартап-саммит посвящён технологическому предпринимательству и открытым инновациям. В 2026 году он проходит 29-30 сентября в умном городе банка, на площадке кампуса «Школы 21». Организаторами выступают Правительство Москвы и Сбер.

В этом году саммит посвящён трансформации пяти индустрий с помощью стартап-технологий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанистики, умных устройств и робототехники.

Основная задача мероприятия - помочь инвесторам, корпорациям и стартапам заключать сделки и сокращать путь от разработки технологии до её практического применения. В программу входят выступления экспертов в области инноваций и стартапов-единорогов, питчи, выставка более 100 российских и зарубежных технологических компаний на стадиях от seed до pre-IPO, а также вручение технологической премии корпорациям, инвесторам, университетам и медиа за вклад в развитие инновационной экосистемы страны.