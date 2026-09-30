Назван возраст россиян, для которых транспортная доступность важнее всего

Эксперты провели исследование, чтобы узнать, какие характеристики района проживания и самой квартиры наиболее важны для покупателей молодого и среднего возраста. По данным Level Group, транспортную доступность считают важным критерием 33% респондентов 39-45 лет – в шесть с половиной раз больше, чем россияне 18–28 лет (5%).

Для респондентов в возрасте 39–45 лет сопоставимо высокое значение имеют сразу несколько характеристик (можно было дать от одного до трех вариантов ответов). Для 37% опрошенных главным критерием является стоимость квартиры. 36% обращают внимание на метраж и планировку, 35% – на инфраструктуру, 33% – на транспортную доступность.

Заметно возрастает значение репутации девелопера: ее учитывают 24% респондентов против 0,4% среди молодежи 18–28 лет. Таким образом, для покупателей 39–45 лет важны уже не отдельные параметры, а сочетание нескольких характеристик: насколько квартира соответствует бюджету, подходит ли по площади и планировке, удобно ли расположена и можно ли доверять застройщику.

У молодых покупателей (18-28 лет) структура приоритетов отличается. На первое место они поставили инфраструктуру вокруг дома: школы, детские сады и магазины важны для 27% опрошенных. В возрастной группе 29-38 лет требования становятся более сбалансированными. Для трети важна надежность застройщика, для 28% – метраж и планировка, для 26% – стоимость жилья.

– С возрастом меняется не только набор требований к квартире, но и сам принцип выбора, – говорит директор перспективных проектов Артем Охмат. – В 39-45 лет выбор становится более комплексным: человек одновременно смотрит на цену и характеристики квартиры, удобство расположения и репутацию девелопера. После 45 лет мы видим другой подход: недвижимость чаще выбирают для собственного проживания, поэтому на первый план могут выходить уже не только практические параметры, но и качество среды: архитектура, приватность, вид из окна, благоустройство, качество материалов и необычные форматы жилья. Например, интерес могут вызывать квартиры с собственными террасами: это дополнительное пространство, которое можно использовать для отдыха, работы на свежем воздухе, занятий спортом или хобби. Важную роль играют и решения, которые делают квартиру более светлой и просторной: камин в гостиной или большие окна, в том числе окна в ванной комнате.

Исследование показывает, что универсального портрета покупателя недвижимости не существует. Одни и те же характеристики жилого проекта могут иметь разную значимость для покупателей в зависимости от их возраста и жизненного этапа.