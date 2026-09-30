«Не так посмотрел — извиняйся»: россиянки рассказали о темной стороне корейских фанатов

Одна видит происходящее изнутри, другая — со стороны. Но обе сходятся в одном: толпе достаточно ничтожного повода, чтобы уничтожить человека.

Мы поговорили с двумя россиянками. Сан живет в Сеуле. Марина — в Москве. Обе девушки следят за жизнью корейских актеров и музыкантов.

Не так посмотрел, не так встал, слишком коротко постригся, закурил или попытался передать любимому артисту цветы… Этого достаточно, чтобы на человека в Южной Корее обрушилась массовая травля, которая давно вышла за пределы Интернета: поклонники находят адреса кумиров, пишут родственникам и преследуют артистов в реальной жизни.

Японка Мина была поклонницей бойз-бенда Enhypen. Особенно ей нравился участник группы Ники. Девушка часто посещала концерты, фан-встречи и другие мероприятия, связанные с группой, вела блог и была известна внутри фанатского сообщества.

На одном из концертов она захотела передать Ники цветы. Букет взял другой участник группы, но передать его Ники не получилось, и подарок вернули девушке.

Мина расстроилась. Пожаловалась в блоге.

Позже Ники во время общения с поклонниками заявил, что хотел бы, чтобы люди приходили на концерты наслаждаться музыкой и выступлением, а не только ради какого-то личного момента с артистом. Имени Мины он не называл. Но фанаты решили, что речь идет именно о ней.

После на Мину обрушилась массовая травля. Девушка объяснялась и извинялась, но поток гневных комментариев не прекращался. Позже она покончила собой во время прямой трансляции.

Для человека, который далек от корейской культуры, причина такого конфликта кажется абсурдной. Но не для корейских фанатов.

«Другой фанат для них — уже соперник»

Россиянка Сан живет в Южной Корее. На вопрос, почему блогера Мину затравили из-за цветов, собеседница объясняет: «Так это же фанатская культура! Никто тут не удивляется такому. После случая японки с цветами другие фанаты подумали: «А что она себе возомнила? Почему она может передать ему букет, а я не могу?» То есть фанаты увидели в ней соперника. И понеслось».

По словам Сан, чем сильнее человек погружается в жизнь любимого артиста, тем быстрее стирается граница между обычным интересом и ощущением настоящей близости.

В корейской поп-культуре участников популярных групп называют «айдолами» или «кумирами». В Корее музыканты не только выходят на сцену — они часто общаются с аудиторией, проводят встречи с фанатами, отвечают на вопросы.

— Почему именно в Корее поклонники так сильно привязываются к кумирам?

— Потому что тут между фанатом и айдолом появляется парасоциальная связь. Ты постоянно его видишь, знаешь, что он любит, что ест, смотришь эфиры, ездишь на концерты, тратишь деньги. И возникает ощущение, что ты его реально знаешь. Хотя, разумеется, это односторонняя история. Ты про него знаешь все, а он тебя вообще может ни разу в жизни не увидеть.

Артистам в свою очередь выгодно, чтобы фанат чувствовал себя особенным. Во многом все именно на этом и завязано. Звезды говорят: «Наши фанаты — наша семья», «Наши девушки — это наши поклонницы». Есть артисты, которые так не делают. Но сама идея очень распространенная. Это называется фансервисом. То есть фанату постоянно дают ощущение, что этот известный парень как будто немножко и твой тоже. Поэтому поклонники болезненно воспринимают даже самые обычные вещи. Любая мелочь может разрушить эту идеальную картинку. Айдол начал с кем-то встречаться — все! Закурил — все! Надел не ту футболку, не то сказал... Фанаты эмоционально на все реагируют.

— А почему фанаты травят друг друга?

— Потому что фанат — такой же человек, как ты. Его проще сделать виноватым. Возникает это: «Она что, лучше нас? Почему ей можно?» И все, человек уже враг. Плюс потом подключаются люди, которым вообще не важна причина. Им просто хочется кого-нибудь оскорбить.

«Это уже не просто плохие комментарии»

— Как выглядит массовая травля?

— На человека сыплются сотни, тысячи комментариев, — продолжает Сан. — Могут найти домашний адрес, слить фотографии, данные семьи, начать писать родственникам. Я не говорю сейчас, что именно это произошло с Миной. Но истории, когда людей находят в реальной жизни, существуют. Похожее происходит не только в поп-среде. Например, в корейском киберспорте рассерженные фанаты могут присылать похоронные венки и угрожать игрокам. Там ты к своему кумиру еще ближе. И тогда стираются все границы. Могут писать семье, угрожать только потому, что ты игрок команды соперников и кому-то не нравишься.

— Отдельная часть такой культуры — публичные извинения. Почему корейские артисты вообще так часто публично извиняются?

— Так принято. Тут считают: если ты хоть немного публичный человек, то извиняйся. Что-то неосторожно сказал — извиняйся. Что-то не то сделал — извиняйся. Блогер ты, айдол, актер, художник, писатель — неважно. Потому что иначе тебя могут «отменить», и начнется интернет-травля.

— Но если человек извинился, от него хотя бы отстают?

— Не обязательно. Могут сказать, что поздно извинился. Что неправильно извинился. Недостаточно искренне. То есть иногда уже вообще неважно, что ты извинился. Они просто не хотят тебя прощать.

— Именно в такую ситуацию и попала Мина?

— Да, она объясняла, что часто ходила на мероприятия, и у нее, возможно, появилось ошибочное ощущение, что она чуть ближе к артисту, чем обычный человек в толпе. Она извинилась. Но людей это уже не остановило.

«Артисты сами боятся фанатов»

— Почему к такой травле подключаются люди, которые вообще не знают человека?

— Работает эффект толпы. Есть специальные форумы, сообщества. Кто-то начал, другие подключились… У меня складывается ощущение, что здесь это очень ситуативно. Выбрали одного человека — все коллективно на него набросились. Потом появляется новая жертва — все уже там. Я не скажу, что в России интернет-сообщество доброе. Конечно, нет. Но структура немного другая.

Есть корейский форум, где вокруг отдельных тем могут вдруг начинаться особенно жесткие обсуждения. Там собираются