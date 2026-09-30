Онколог назвал неочевидные ранние симптомы рака

Врач-онколог и химиотерапевт Расул Ахмаев рассказал о ранних признаках онкологических заболеваний, которые пациенты и терапевты часто игнорируют. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что на первых стадиях развития опухоли человек ощущает себя практически здоровым, поэтому даже безобидные симптомы нельзя заглушать таблетками или витаминами.

«Частые простуды или непроходящий кашель должны насторожить в первую очередь. Если человек переходит из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым, — это повод пройти обследование», — заявил Расул Ахмаев.

Специалист назвал хроническую утомляемость одним из самых ранних симптомов, который обычно упускают из виду. Также насторожить должен дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта, сохраняющийся 2–3 недели. На ранних стадиях рак успешно маскируется под болезни органов, где развивается опухоль.

Вслед за утомляемостью может пропасть аппетит – из-за токсинов, которые выделяет растущее новообразование. Быстрая потеря веса (до 10–15 килограммов за пару месяцев) характерна для рака поджелудочной железы. Повышенная ночная потливость может указывать на лимфому.

Примерно на второй стадии опухоль начинает выделять продукты жизнедеятельности в общий кровоток. Иммунная система первое время не воспринимает токсины как опасность, поэтому организм не борется. Единственными симптомами становятся нарастающая слабость и апатия.

Регулярные чек-апы всего организма позволяют выявить болезнь на ранней стадии, когда с ней можно эффективно бороться.

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