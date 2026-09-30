Отец Антоний рассказал, грех ли краситься в храм

Можно ли носить крест как украшение и грех ли краситься в храм? Такие вопросы часто возникают у новоначальных христианок — тех, кто только начинает ходить в церковь. Отец Антоний Русакевич ответил на эти вопросы.

— Современная мода, особенно молодежная, нередко предлагает украшения в виде крестов: серьги, подвески, пирсинг, — объясняет батюшка. — Поэтому меня порой спрашивают: уместно ли носить такие украшения, если крест в этом случае выполняет чисто декоративные функции? Мои дорогие, знаю, что на этот счет есть разные точки зрения, поэтому я бы посоветовал обсудить этот вопрос со священником, которому исповедуетесь и который лучше знает ваше духовное состояние. Но лично я — противник такого рода украшений.

По мнению отца Антония, для верующего человека любой крест — это напоминание об искупительной жертве и страданиях Спасителя, символ нашего исповедания христианской веры.

— Поэтому его использование в качестве украшения, да еще людьми, которые явно далеки от православия и церкви, может восприниматься как кощунство. Даже если человек изначально ничего плохого в декор в виде креста не закладывал, он может своим видом невольно задеть чувства верующего, ввести другого в грех осуждения и гнева. Кому от этого будет лучше?

Как говорит батюшка, есть и вторая сторона этой темы. Иногда православный человек носит нательный крестик напоказ, особенно если он действительно очень красивый.

— Мои дорогие, этого тоже делать не следует. Он поэтому и называется нательным, что носится на теле, под одеждой. Тем более что в случае нарочитой демонстрации своей веры уже мы сами можем стать источником раздражения и искушения. Этого тоже стоит избегать.

Также отца Антония попросили объяснить, грех ли краситься в храм.

— Это зависит, в первую очередь, от мотивов действий христианки. Нужно самой себе задать вопрос: зачем я наношу макияж, когда собираюсь на богослужение? Если чтобы понравиться мужчинам-прихожанам, батюшке, то это грех. В храм мы приходим к Богу для того, чтобы молиться, а не кокетничать или привлекать к себе излишнее внимание, отвлекая молящихся от службы. Если же накрасились перед участием в богослужении по незнанию или потому что стесняетесь выходить на улицу без макияжа, то греха в этом случае нет.

Как говорит батюшка, бывают ситуации, когда в храм женщина приходит сразу после работы. Или решила зайти в церковь по пути, когда изначально не собиралась, но увидела — и душа попросила.

— Конечно, не следует смущаться, можно и даже нужно зайти в храм. При этом нужно помнить, что участие в Божественной Литургии и уж тем более в праздничных богослужениях — это всегда радость и праздник. В старину в храм на воскресную службу всегда старались принарядиться, надевали все самое лучшее, но при этом не забывали о скромности и уместности. Думаю, этим принципом стоит руководствоваться и современным прихожанкам.