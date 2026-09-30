Отец в течение пяти лет доводил дочь до самоубийства: спасли чудом

Как стало известно «МК», ужасные нравы царили в квартире на Востряковском проезде, где мужчина проживал с женой и двумя дочерьми 11 и 13 лет. В первый раз старшей дочери попало отца шесть лет назад, когда она не могла справиться со сложным упражнением по игре на фортепиано. В гневе мужчина несколько раз ударил ее ремнем. После этого изощренные наказания стали постоянными. Тиран бил девочку за малейшие провинности — если она проспала первый урок, не выполнила домашнее задание или использовала декоративную косметику. Несколько раз школьнице попадало за то, что она слишком долго, по мнению отца, сидела в ванной комнате. Домостроевец не стеснялся в выражениях — обзывал дочерью «овцой», «вонючкой» и даже «шлюхой». Периодически отец отбирал у дочери мобильный телефон и говорил, что отдал его соседям — девочка была вынужденно бегать по подъезду и разыскивать свой гаджет. Все это привело к печальным последствиям: в апреле 2025 года измученная школьница попыталась наложить на себя руки. Ее госпитализировали в больницу и реанимировали, после чего вскрылась страшная правда.

Сам мужчина утверждал, что дочь наговаривает на него. Однако показания жертвы подтвердила и ее мать. Более того, выяснилось, что супруга тоже попадала под горячую руку абьюзера. Началось это, когда дети еще ходили в детский сад; однажды даже они с мамой были вынуждены убежать из дома и ночевали у воспитательницы.

Чертановский суд приговорил тирана к 8 годам лишения свободы.