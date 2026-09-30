Отклонена просьба Euroclear приостановить взыскание триллионов рублей по иску ЦБ

Арбитражный суд Московского округа отказал бельгийскому депозитарию Euroclear в приостановлении исполнения судебного акта, вынесенного по иску Банка России на сумму 18,2 триллиона рублей. Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта было опубликовано 30 сентября. Ранее Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу Euroclear по иску Центробанка. Заседание по данному делу назначено на 22 октября, оно начнется в 10:00 по московскому времени.

До этого бельгийский депозитарий подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта в рамках иска ЦБ РФ на 18,2 триллиона рублей. Оба документа поступили в суд 24 сентября. Euroclear намерен обжаловать решение о взыскании с него указанной суммы в пользу Банка России.

Напомним, что в декабре 2025 года Центробанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на 18,2 триллиона рублей. Это произошло на фоне планов Евросоюза задействовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. В указанную сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЕС и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро активов РФ, около 180 миллиардов из которых хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

15 мая 2026 года суд удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании 18,2 триллиона рублей с Euroclear Bank. 20 мая Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об обращении этого решения к немедленному исполнению.

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