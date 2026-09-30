«Отвратительно»: фитнес-блогер устроил скандал после «поездки» на краснокнижной рептилии ради селфи

Фитнес-тренер и блогер Вадим Олейник принес публичные извинения после того, как появилось видео, на котором он сидит верхом на взрослой морской черепахе и держит на руках ее детенышей, вызвав волну возмущения у защитников природы.

Инцидент произошел в районе Рас-эль-Джинз в Омане, который считается одним из самых известных мест гнездования морских черепах в стране. На кадрах видно, как тренер по фитнесу приближается к взрослой черепахе, которая пыталась уползти, прежде чем он забрался на ее панцирь. Мужчина соскользнул с животного, когда оно продолжало двигаться, но, смеясь, снова залез на него. Также он был замечен держащим в руках крошечного детеныша черепахи, который хлопал лапками и пытался вырваться из его хватки, пока блогер продолжал смеяться. Сообщается, что другая туристка также была заснята сидящей на панцире черепахи во время этого инцидента.

Кадры и фотографии позже были опубликованы в Интернете и вызвали широкую критику после того, как их обнародовал итальянский природоохранный проект. Организация заявила, что морские черепахи считаются дикими животными, которых нельзя трогать или использовать для фотографирования, и сообщила о случившемся властям. В своем заявлении представители проекта подчеркнули, что серьезная и профессиональная ассоциация, имеющая научный комитет, никогда не позволяет своим волонтерам сидеть на черепахах ради селфи, назвав происходящее отвратительным и неприятным, а также эксплуатацией, жестоким обращением и насилием, а вовсе не волонтерством.

Позже блогер опубликовал извинения и обратился в Управление по охране окружающей среды Омана и организацию, занимающуюся защитой зеленых морских черепах. Он признал, что нарушил правила обращения с животными, совершил ошибку и не хотел причинить черепахе вред или боль. Управление по охране окружающей среды Омана подтвердило, что инцидент в Рас-эль-Джинзе расследуется, и сообщило, что в отношении причастных лиц были приняты правовые меры. Власти напомнили посетителям, что на местах гнездования черепах запрещено прикасаться к животным, приближаться к ним или как-либо их беспокоить, и рекомендовали туристам наблюдать за черепахами только с безопасного расстояния, а также сообщать о любых нарушениях правил охраны дикой природы.