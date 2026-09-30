Памятник Первой учительнице появился в российском городе

В Краснодаре возле лицея № 48 появилась нoвая скульптурная композиция, посвященная Первой учительнице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Монумент получил название «Вселенная знаний». В цeнтре композиции находится учительница с учениками, а окружающие их растения, животные и птицы символизируют мир, который педагог помогает открывать детям.
На открытии памятника глава Краснодара Евгений Наумов отметил особую роль педагогов в жизни детей и призвал жителей не забывать благодарить своих наставников.
По словам одного из авторов проекта Георгия Захаряна, над созданием скульптуры работала команда примерно из ста специалистов. В нее вошли скульпторы, искусствоведы, литейщики, формовщики и представители других профессий.
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