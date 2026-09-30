Пентагон устраивает рейды с дронами на наркокартели

Военные США вышли на тропу войны с наркотрафиком, используя БПЛА против картелей

Пентагон резко наращивает военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне, используя высокотехнологичные беспилотники для борьбы с наркокартелями. Американские военные не только мониторят пути контрабанды с воздуха, но и напрямую участвуют в наземных рейдах совместно с местными силовиками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован заявил, что ведомство рассматривает все возможные варианты воздействия на преступные группировки. В арсенале методов — от точечных ударов и задержаний до захвата конспиративных квартир и использования сканеров грузов на пограничных пунктах. Цель стратегии — создать «тотальное системное трение», парализующее деятельность картелей.

Примером новой тактики стали совместные действия в Эквадоре. На прошлой неделе около 50 американских военных и правоохранителей присоединились к местной полиции в серии предрассветных рейдов. Объектом операции стала сеть контрабанды кокаина, связанная с мексиканским картелем. Эквадорские чиновники подтвердили, что это первый случай непосредственного участия войск США в полицейских операциях на территории страны.

Рейды проводились с применением передового американского оборудования, включая беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. По данным издания, Вашингтон намерен распространить эту модель взаимодействия по всему региону, усиливая давление на транснациональные преступные синдикаты.

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