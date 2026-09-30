Платья с непристойными вырезами стали трендом у звезд в 2026 году

Наряды с вырезами на ягодицах стали трендом у звезд

Одежда с необычными глубокими вырезами вновь набирает популярность среди знаменитостей и гостей модных показов. Как пишет The Sun, подобные образы стали заметной тенденцией последних Недель моды.

Особое внимание привлекли наряды с открытыми участками в области ягодиц. В Нью-Йорке в такой одежде появлялись несколько известных персон, включая пианистку Майлин Класс и блогера Лору Рейли.

PR-специалист Меган Дули считает, что в 2026 году этот тренд может получить еще большее распространение. По ее мнению, интерес к провокационным образам связан с желанием подчеркнуть сексуальность, привлечь внимание и выйти за рамки привычной моды.

Вместе с тем эксперт предупредила о возможных репутационных рисках. Слишком откровенные наряды, по ее словам, способны переключить внимание аудитории с профессиональных достижений знаменитостей на обсуждение их внешности.

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