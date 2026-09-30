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Общество 3015

Покинувшего Россию солиста Little Big объявили в розыск

МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина

МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина
фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Лидер группы Little Big Илья Прусикин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Прусикина разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Музыкант попал в реестр иноагентов еще в 2023 году. В ведомстве пояснили, что причиной этого стали зарубежные доходы артиста, его гастроли в странах, признанных недружественными, и открытые призывы к прекращению специальной военной операции (СВО) на Украине.

27 июня Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала ИП Ильи Прусикина.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь* (внесен Минюстом в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был заочно арестован.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Автор:
МВД ФНС Россия