«Попросил 100 тысяч на поминки Марка Захарова»: новое в деле экс-министра Кибовского

В Тверском суде на заседании по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского в эту среду был опрошен свидетель стороны обвинения Андрей Бобков. Он работал в компании бизнесмена Андрея Нероденкова, оказавшегося на скамье подсудимых вместе с экс-министром. Бобков рассказал о квартирах бывшего начальника, в которых проживали родственники Кибовского, и об особняке позапрошлого века, конфискованном у семьи Нероденкова в пользу государства. Подробности выяснил побывавший на процессе репортер «МК».

Напомним, что еще одним фигурантом по делу о взятке в особо крупном размере является бывший советник Кибовского Сергей Балясников. Взятки соучастники получали, по версии следствия, в период с 2017 по 2023 год, а их размер достиг 200 млн рублей.

Свидетель рассказал суду, что с Андреем Нероденковым познакомился в конце 90-х годов, когда устроился к нему на работу в ООО "Евроком". В его обязанности в разное время входило руководство семейным рестораном Нероденкова, его салоном красоты, разработка документации, оплата налогов и подача деклараций. Бобков также представлял интересы начальника по доверенности в банке, сдавал в аренду принадлежащие ему объекты и оплачивал ЖКХ.

В офисе компании на Страстном бульваре свидетель регулярно видел друзей и партнёров Нероденкова, в том числе — примерно с 2012 года — Кибовского. Министр департамента культуры мог просто приехать в офис в отсутствие Нероденкована, например, на обед. Как-то раз он попросил у Бобкова выдать ему 100 тысяч рублей на поминки какого-то актера, «вроде бы Марка Захарова или еще кого-то». Кибовский сказал, что рассчитается с Нероденковым позже. Бобков взял деньги из сейфа в офисе, к которому у него был доступ, и передал министру.

Пару раз он видел на Страстном бульваре Балясникова. Бобков вспомнил, как Нероденков однажды поручил передать тому подарок — недорогие часы, стоимость которых не превышала 100 долларов.

В этом же офисе работал Константин Яковлев, заместитель Нероденкова, впоследствии признавший вину во взяточничестве и заключивший со следствием досудебное соглашение. О нем Бобков говорил крайне отрицательно, подчеркнув, что насчет Яковлева « выводы сделал минимум 10 лет назад... Мы некоторое время сидели с ним в одном кабинете, и я не понимал, чем он на работе занимается».

Прокурор также расспросила Бобкова насчет оформленных на него квартир.

Мужчина объяснил, что в конце 2013 года его шеф заключил брачный договор с супругой и переоформил некоторые свои квартиры на нее. А летом 2014 года он обратился с просьбой подыскать недвижимость для инвестиций и попросил оформить на себя.

—Я так понимаю, что это связано с брачным договором, — сказал Бобков.

В результате на имя Бобкова была куплена квартира, которую стал арендовать тесть Кибовского. Чуть позже по просьбе начальника Бобков оформил на себя еще одну квартиру, купленную на деньги Нероденкова, где поселилась сестра Кибовского. Бобков добавил, что родственника министра проживали на основании договора аренды.

— Может, они платили как-то, но лично я ничего не получал. Андрей Геннадьевич (Нероденков – прим. Авт.) сдавал и другие объекты недвижимости в аренду. Апартаменты на Ходынском поле также были оформлены на меня, однако о причастности к ним Кибовского или его родственников мне неизвестно, - сообщил он суду.

Еще Нероденков мог давать Бобкову поручения о переводах за рубеж. Примерно с 2013 года за 10 лет общая сумма таких транзакций достигла около 4 млн долларов. Бобков отметил, что, хотя происхождение этих денежных средств ему неизвестно, такие цифры никогда не вызвали у него удивления. «В конце концов у семьи

Нероденкова много различных бизнесов», - отметил свидетель.

Речь зашла как раз об одном из них – доме потомственного почетного гражданина Москвы Сергея Елагина. Это особняк конца XIX века на Страстном бульваре признанный объектом культурного наследия. Особняк был оформлен на компанию ООО «Страстной 11». Новые собственники захотели снять ограничение на реконструкцию здания и адаптировать его под офисные помещения, сохранив при этом исторический фасад, а также построить на прилегающем участке новые офисы. По версии следствия, Кибовский помог им оформить разрешение на эту задумку. В рамках уголовного дела особняк был конфискован и передан в собственность Росимущества.

– Я разрабатывал разрешительную документацию на строительство. На выдачу разрешения у меня ушло 12 лет, было много отказов, – рассказал Бобков.

Департамент культурного наследия выдал разрешение на строительство в сентябре 2018 года. Его продляли два раза – в 2021 и 2023 годах. Бобков подчеркнул, что добиться снятия запрета помогло положительное заключение строительной экспертизы, а не влияние Александра Кибовского.

В какой-то момент семья Нероденкова решила, что будет выгоднее продать особняк. Бобкову было поручено подыскать покупателя на объект, потому что затраты на строительство превышали рентабельность объекта. По словам свидетеля, заинтересованных было много, в том числе медийные личности, но были и шарлатаны. Один из них предложил 1 млрд рублей, но Нероденков хотел продать объект дороже.

После выступления свидетеля гособвинитель заявила о нестыковках в показаниях Бобкова во время следствия и в суде и попросила зачитать его письменные показания. На следующем заседании его допрос продолжится.