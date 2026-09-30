Повышение военных пенсий с 1 октября 2026 года: размер индексации, расчет прибавки и сроки выплат

Кому и насколько повысят пенсию с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года военные пенсии вырастут, по предварительным данным, на 4%. Их повышают вслед за денежным довольствием: правительство планирует проиндексировать оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а пенсии бывших военных и силовиков рассчитываются именно от них. Прибавку получат пенсионеры Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС и других ведомств, перерасчет пройдет автоматически — заявление подавать не нужно. Как рассчитать новую пенсию, когда придут деньги и что будет с понижающим коэффициентом — в материале mk.ru.

Повышение пенсий с 1 октября 2026 года: главное

С 1 октября 2026 года проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых ведомств. Страховых и социальных пенсий это повышение не касается — их в этом году уже индексировали в январе и апреле.

Военные пенсии растут вслед за денежным довольствием. С 1 октября правительство планирует повысить оклады по должности и по званию военнослужащих и силовиков на 4%, а пенсия бывших военных рассчитывается исходя из этих окладов. Поэтому она вырастет на тот же показатель.

Размер индексации: 4%. Например, пенсия в 30 тысяч рублей увеличится на 1200 рублей, в 40 тысяч — на 1600.

Кого коснется: пенсионеров Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможни, Следственного комитета и других ведомств, где есть военные и специальные звания. Повышение распространяется и на пенсии по случаю потери кормильца, которые назначены по линии этих ведомств.

Нужно ли заявление: нет. Перерасчет пройдет автоматически: пенсионные органы ведомств пересчитают выплату без обращения самого пенсионера.

Когда поступит прибавка: при выплате за октябрь.

Кого коснется индексация с 1 октября 2026 года

Круг получателей военной пенсии определяет закон №4468-I о пенсионном обеспечении бывших военных и силовиков. Поэтому индексация с 1 октября 2026 года затронет:

бывших военнослужащих Минобороны;

бывших сотрудников Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, органов госохраны, таможни и Следственного комитета;

пенсионеров МВД, Государственной противопожарной службы и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

бывших сотрудников органов принудительного исполнения (судебных приставов);

получателей пенсии по потере кормильца по линии силовых ведомств

и ряд других категорий, перечисленных в статьях 1 и 3 закона № 4468-I.

Кого октябрьское повышение не коснется. Страховые и социальные пенсии в октябре не индексируются. Страховые повысили на 7,6% с 1 января 2026 года, социальные — на 6,8% с 1 апреля.

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На сколько вырастут военные пенсии

Окончательный размер повышения, по данным на 30 сентября 2026 года, еще не утвержден. Предположительно он составит 4%. В материалах к проекту федерального бюджета для индексации денежного довольствия говорится о повышении на заложенный в бюджет прогнозный уровень инфляции — 4%. В свою очередь, военные пенсии напрямую привязаны к денежному довольствию военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Как отметила в беседе с mk.ru финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова, если сопоставлять индексацию в 4% с текущими прогнозами по инфляции, показатели несколько различаются.

«Сейчас Банк России ожидает, что по итогам 2026 года годовая инфляция составит 6–7%. Таким образом, повышение военных пенсий на 4% позволит частично компенсировать рост стоимости жизни. При этом реальный эффект индексации для каждого пенсионера будет зависеть от структуры его расходов. У разных семей она может заметно отличаться: значительную часть бюджета могут занимать продукты, лекарства, ЖКХ и другие обязательные траты. Поэтому изменение покупательной способности пенсии в каждом конкретном случае может несколько отличаться от общей динамики инфляции», — пояснила эксперт.

Фото: Ольга Шуклина

Кстати, в 2025 году фактическая индексация военных пенсий оказалась выше запланированной. Но сейчас вряд ли стоит ожидать повторения этой ситуации. Как бы то ни было, окончательный размер определяется после принятия постановления правительства.

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Как считается военная пенсия

Военная пенсия зависит от двух вещей: денежного довольствия и выслуги лет. Порядок расчета установлен законом РФ №4468-I.

Из чего складывается денежное довольствие. Для пенсии учитывают не всю зарплату военного, а только три части: оклад по должности, оклад по воинскому или специальному званию и надбавку за выслугу лет (ст. 43 закона). Премии и другие доплаты в расчет не входят.

Сколько процентов от довольствия составит пенсия. За 20 лет службы пенсия равна 50% денежного довольствия. За каждый следующий год добавляется еще 3%, но в сумме не больше 85% (ст. 14 закона).

Понижающий коэффициент. Полученную сумму умножают на понижающий коэффициент. По закону № 4468-I он должен ежегодно расти, пока не достигнет 100%, но на 2026 год его заморозили: с 1 января он составляет 93,59%. Так определено федеральным законом от 28.11.2025 №433-ФЗ.

Пример расчета. Возьмем денежное довольствие 50 тыс. рублей и выслугу 25 лет.

Процент пенсии: 50% за 20 лет + 3% × 5 лет = 65%.

Пенсия без коэффициента: 50 000 × 65% = 32 500 рублей.

С понижающим коэффициентом: 32 500 × 93,59% ≈ 30 417 рублей.

После индексации на 4% с 1 октября: 30 417 × 1,04 ≈ 31 634 рубля.

Прибавка — около 1217 рублей в месяц.

Кому еще повысят выплаты в октябре

Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. С 1 октября им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Это касается гражданских пенсионеров, а также военных, которые получают вторую, страховую пенсию. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, после удвоения — 19 169,38 рубля. Заявления подавать не нужно: Социальный фонд делает перерасчет сам с месяца, следующего за 80-летием.

Одновременно к пенсии назначат надбавку за уход. В 2026 году она составляет 1413,86 рубля в месяц и дальше будет индексироваться. Надбавка полагается и получателям страховой пенсии, и получателям пенсии по государственному обеспечению, в том числе военным пенсионерам: им ее назначает пенсионный орган ведомства.

Пенсионерам, которые подали заявление на перерасчет в сентябре. Такой перерасчет проводят с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. Основаниями заявления могут стать:

появление нетрудоспособного иждивенца — фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но учитывают не больше трех;

— фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но учитывают не больше трех; северный стаж — фиксированная выплата растет на 50% за работу в районах Крайнего Севера и на 30% за работу в приравненных местностях;

— фиксированная выплата растет на 50% за работу в районах Крайнего Севера и на 30% за работу в приравненных местностях; сельский стаж — неработающим пенсионерам, которые живут в сельской местности и проработали в сельском хозяйстве не меньше 30 лет, фиксированную выплату увеличивают на 25%.

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Фото: Александр Астафьев

Когда поступит пенсия с надбавкой

Повышенные военные пенсии за октябрь поступают по обычному графику: через банк — в начале месяца, через почту — в установленные даты доставки.

Доплата за предыдущие месяцы не предусмотрена: индексация действует с 1 октября.

Узнать новый размер выплаты можно в пенсионном отделе военкомата или пенсионном подразделении своего ведомства. Если вы получаете еще и страховую пенсию, ее размер можно проверить на Госуслугах или в клиентской службе Социального фонда.

Какие повышения пенсий ожидаются в 2027 году

Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды:

с 1 февраля — на 6,8%,

с 1 апреля — еще на 3,3%.

Размер прибавки в рублях индивидуален, поскольку зависит от сформированного пенсионного стажа, сообщили в Минтруда России. В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей.

Что касается военных пенсий, то, как отметила Татьяна Волкова, в бюджетных параметрах на 2027 год также заложена индексация с 1 октября на 4%.

«На сегодняшний день именно этот коэффициент является базовым ориентиром. При этом до октября 2027 года еще достаточно далеко, и фактическая ситуация будет зависеть в том числе от инфляции. Сейчас Банк России прогнозирует ее возвращение к 4% в 2027 году. Если этот сценарий реализуется, предусмотренная индексация будет соответствовать прогнозной инфляции», — пояснила эксперт.

Частые вопросы

На сколько повысят военные пенсии с 1 октября 2026 года?

В проекте федерального бюджета заложена индексация на прогнозный уровень инфляции — 4%. Окончательный коэффициент утверждается постановлением правительства; на момент выхода статьи документ не подписан.

Нужно ли подавать заявление на перерасчет?

Нет. Перерасчет производится автоматически пенсионными подразделениями ведомств. Это важно помнить: мошенники часто используют тему пенсий, предлагая «помочь» с оформлением заявления.

Коснется ли повышение пенсионеров МВД?

Да. Пенсионеры МВД входят в число получателей военных пенсий и получают перерасчет на общих основаниях.

Как самому рассчитать размер своей пенсию после индексации?

Умножьте текущий размер военной пенсии на коэффициент индексации — 1,04. Для точного расчета нужны данные о должностном окладе, окладе по званию и выслуге лет.

Повысят ли в октябре 2026 года страховые пенсии?

Нет. Страховая пенсия индексировалась 1 января 2026 года. В октябре перерасчет возможен только по отдельным основаниям: достижение 80 лет, появление иждивенца, подтверждение северного или сельского стажа.