Появились подробности о состоянии проглотившей стоматологическую иглу россиянки

Состояние петербурженки Ольги, которой врачи уронили в горло стоматологическую иглу в августе, спустя полтора месяца ухудшилось. Девушка рассказала изданию «78» о последствиях для здоровья и бездействии клиники.
Инцидент произошел во время приема: врач уронил металлическую иглу пациентке в рот. Инструмент, предположительно, покинул организм естественным путем — при выписке медики его не обнаружили.
Однако это не прошло бесследно. По словам россиянки, стенки ее кишечника повреждены. Пострадавшую продолжают мучить острые боли в животе, на днях ей пришлось вызывать скорую помощь.
Медики пока назначили только поддерживающие таблетки и лекарства.
Виновники инцидента заняли оборонительную позицию. Руководство стоматологической клиники полностью игнорирует пациентку и ни разу не вышло на связь, чтобы предложить помощь или компенсацию.
Сам стоматолог ограничился одним формальным сообщением о здоровье пациентки в мессенджере еще 7 сентября после чего диалог прекратился.
Юридическое разбирательство осложняется: адвокаты предупреждают Ольгу о высоких расходах на медицинские экспертизы и затяжном характере подобных споров.
Несмотря на проблемы со здоровьем и бюрократическую волокиту, петербурженка намерена добиваться справедливости через суд и надзорные органы.
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