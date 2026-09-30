Появились подробности о состоянии проглотившей стоматологическую иглу россиянки

Петербурженка, проглотившая иглу у стоматолога, продолжает страдать от боли

Состояние петербурженки Ольги, которой врачи уронили в горло стоматологическую иглу в августе, спустя полтора месяца ухудшилось. Девушка рассказала изданию «78» о последствиях для здоровья и бездействии клиники.

Инцидент произошел во время приема: врач уронил металлическую иглу пациентке в рот. Инструмент, предположительно, покинул организм естественным путем — при выписке медики его не обнаружили.

Однако это не прошло бесследно. По словам россиянки, стенки ее кишечника повреждены. Пострадавшую продолжают мучить острые боли в животе, на днях ей пришлось вызывать скорую помощь.

Медики пока назначили только поддерживающие таблетки и лекарства.

Виновники инцидента заняли оборонительную позицию. Руководство стоматологической клиники полностью игнорирует пациентку и ни разу не вышло на связь, чтобы предложить помощь или компенсацию.

Сам стоматолог ограничился одним формальным сообщением о здоровье пациентки в мессенджере еще 7 сентября после чего диалог прекратился.

Юридическое разбирательство осложняется: адвокаты предупреждают Ольгу о высоких расходах на медицинские экспертизы и затяжном характере подобных споров.

Несмотря на проблемы со здоровьем и бюрократическую волокиту, петербурженка намерена добиваться справедливости через суд и надзорные органы.

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