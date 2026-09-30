Прощание с критиком Сергеем Соседовым завершилось

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилось прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым.

Траурная процессия покинула зал под аплодисменты собравшихся. Похоронят критика сегодня же, однако церемония пройдет в закрытом формате.

Как ранее сообщала мать Сергея Соседова Антонина Петровна, его тело после прощания перевезут на Перепечинское кладбище и похоронят рядом с отцом.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он находился в Нерюнгри, чтобы принять участие в финале конкурса. Во второй половине дня, около 16 часов, стало известно, что критик упал на лестнице. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где была проведена операция, однако спасти Соседова не удалось.

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