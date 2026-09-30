Раскрыто, почему хлеб стал быстро плесневеть

Быстрое появление плесени на хлебе не означает изменение его рецептуры или технологии производства. Причинами могут служить способ приготовления, упаковка и условия, в которых находится продукт. Об этом 360.ru рассказала автор Telegram-канала «Про еду от кандидата наук» Нелли Львович.

По словам Львович, в последнее время в технологии производства хлеба не произошло существенных изменений, процесс остается традиционным.

«Если мы сравниваем с более ранними временами, то там было меньше добавок. Сейчас очень много добавок в муку, но это последние лет 20 нормальная практика», — объяснила она.

Эксперт добавила, что длительное хранение имеет хлеб длительной ферментации, в том числе и тот, что был приготовлен на закваске. Львович отметила, что хлеб, который быстро приготовили, может испортиться быстрее.

Кроме того, нарезанный хлеб плесневеет гораздо быстрее обычного. Все дело в том, что у ломтиков больше открытых участков, на которые легко попадают споры плесени. В связи с этим эксперт рекомендовала покупать целую буханку.

Ранее эксперт Александр Виноградов резко высказался о качестве современного хлеба. По его словам, в России значительная часть выпечки в торговых сетях делается не из традиционного теста, а из порошкообразных смесей — достаточно добавить воды и перемешать миксером.

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