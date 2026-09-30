Расплата спустя годы: останки женщины нашли в доме ее супруга

Полицейские штата Калифорния взяли под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве жены, исчезнувшей два десятилетия назад. Как сообщает KTLA, задержание стало возможным после обнаружения человеческих останков и проведения генетической экспертизы.

Жертвой преступления стала 29-летняя Джилл Майорка. Она пропала в ноябре 2006 года, а в 2007 году ее объявили в розыск. Ключевой поворот в расследовании произошел 28 октября 2020 года. Житель городка Биг-Бэр-Лейк нашел подозрительные предметы в подполе своего жилья. Прибывшие правоохранители изъяли останки, но тогда установить личность погибшей не удалось, и дело приостановили.

В 2023 году отдел по расследованию нераскрытых преступлений возобновил работу. Эксперты провели расширенный ДНК-анализ, который подтвердил: кости принадлежат Джилл Майорке. Следователи назвали главным подозреваемым ее мужа Джеффа Майорку. Мужчина подал на развод еще в 2004 году.

Джефф Майорка был арестован 21 сентября и помещен в тюрьму High Desert без права освобождения под залог. Конкретные доказательства его вины и мотивы преступления пока не разглашаются. Также неизвестно, как именно тело оказалось в подполе и сколько времени оно там пролежало. Расследование продолжается.

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