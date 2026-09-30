Рекорд: в Китае более ста автономных дронов синхронно работали под водой

В КНР зафиксировали рекорд по числу одновременно работающих подводных дронов

Команда из Китая вошла в Книгу рекордов Гиннесса, организовав одновременную работу крупнейшего роя автономных подводных дронов. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), испытание прошло при участии Северо-Западного политехнического университета и компании Xi'an Tianhe Maritime Technologies.

Сертификация состоялась в конце августа. Представители Книги рекордов наблюдали за тестом в бассейне длиной 50 метров и шириной 20 метров. В акваторию последовательно запустили 116 аппаратов модели TH-618.

Дроны выполняли навигацию в строю без участия человека в течение 34 минут. Они преодолели дистанцию 500 метров, корректируя маршрут на основе данных в реальном времени. Устройства адаптировались к отклонениям от заданной траектории, используя встроенные камеры.

Каждый аппарат имеет длину 61,5 см, ширину 20 см и весит 5,14 кг. Максимальная дальность хода составляет 30 км, а время непрерывной работы превышает восемь часов.

В университете отметили, что обеспечение стабильной скоординированной навигации для десятков и сотен устройств остается ключевой задачей в сфере подводного интеллектуального оборудования.

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