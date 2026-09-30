Ресторатор напомнил о прошлом знаменитой котлеты после ее переименования в ГД

То, что в столовой Госдумы котлету по-киевски переименовали в «котлету со сливочным маслом», вовсе не означает, что остальные российские заведения должны следовать этому примеру. Подобные решения каждый ресторатор принимает самостоятельно. Об этом Life.ru рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Сейчас же нет стандарта, это не Советский Союз. Это в Советском Союзе было унифицировано все. Был сборник рецептур, в котором четко должна была выдерживаться рецептура от Сахалина до Берлина и от Кушки до Норильска», — пояснил эксперт.

Как отметил Бухаров, сегодня у заведений есть возможность и сохранять традиционный вариант, и предлагать собственный. Это относится и к названиям: оставлять ли в меню котлету по-киевски или заменять ее «котлетой со сливочным маслом», рестораторы решают сами.

Касаясь истории блюда, президент федерации напомнил, что киевские котлеты появились в русской кухне совсем под другим именем. Он пояснил, что нынешнее наименование — просто советское, тогда как изначально блюдо называлось котлетами Михайловскими или Новомихайловскими. В конце 1920–1930-х годов названия массово меняли: по словам Бухарова, даже в Ленинской библиотеке хранится книга, где зафиксировано переименование на новый лад различных традиционных дореволюционных блюд.

«Пришла новая эпоха — все по новой нужно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что котлету по-киевски в столовой Госдумы переименовали в «котлету со сливочным маслом». На изменение обратил внимание журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Цена осталась прежней — 270 рублей, а сотрудники столовой заверили, что состав и вкус блюда не изменились.

Ранее кабмин Украины согласовал установку памятника Мазепе вместо Ленина в Киеве.

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