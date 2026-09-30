Россиянам рассказали, что делать, если заставляют уволиться «по собственному желанию»

Работодатель не имеет права требовать от сотрудника уволиться по собственному желанию. Россияне, столкнувшиеся на работе с нарушением своих прав, могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Об этом пишет ВФокусе Mail.

Решение о написании заявлении об увольнении по собственному желанию принимает только сотрудник, подчеркивается в материале. Однако если работодатель требует его написать, угрожает или другими способами вынуждает уйти, то можно попытаться выяснить причины конфликта. Если начальство недовольно выполнением рабочих обязанностей, то сотрудник может попросить пройти дополнительное обучение или изменить подход к отдельным задачам.

Если разговором решить проблему не удалось, и работодатель продолжает настаивать на увольнении, то сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Однако перед обращением в эти инстанции нужно подготовить необходимые доказательства давления на работе

«Это могут быть аудиозаписи личных или телефонных разговоров, непосредственно связанных с конфликтом. Суд может принять такую запись в качестве доказательства, даже если она сделана без согласия собеседника. Пригодятся также переписки с руководством и свидетельские показания коллег. Скриншоты сообщений для представления в качестве доказательств можно заверить у нотариуса», — отмечается в материале.

Кроме того, рекомендуется сохранить документы, подтверждающие выполнение трудовых обязанностей, например, планы, грамоты, документы об образовании, благодарности клиентов или коллег. Эти материалы служат дополнительным доказательством, подтверждающим позицию работника и обоснованность его доводов в рамках трудового спора.

Если же сотрудник уже написал заявление под принуждением работодателя, то он также вправе оспорить увольнение в суде.

Суд, признав увольнение незаконным, восстановит человека на прежнем месте, а начальник обязан будет выплатить ему средний заработок за период вынужденного прогула.

Можно потребовать компенсацию морального вреда, но ее размер определит суд.

Ранее в Петербурге гендиректор обозвал экс-сотрудника «лодырем» и получил штраф.

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