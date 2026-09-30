Россиянке вырезали миому весом 8 кг

Врачи Владивостока спасли пациентку от опухоли размером с футбольный мяч

Врачи клинической больницы №1 во Владивостоке удалили пациентке миому весом 8 кг. Об этом информирует минздрав Приморья.

Женщину доставили в больницу в экстренном порядке. Из-за сильной боли она практически не могла разговаривать. Обследование показало наличие крупного новообразования, которое по размеру сопоставлялось с футбольным мячом.

Операцию провели заведующая гинекологическим отделением Инесса Стужина и врач Татьяна Буденная. Медики успешно удалили опухоль.

По информации специалистов, миома формировалась на протяжении длительного времени. При возникновении болевых приступов женщина принимала обезболивающие препараты и откладывала обращение к врачу.

Медики отметили, что дальнейшее ожидание могло представлять опасность: быстрорастущее новообразование при очередном эпизоде сильной боли могло привести к онкологии.

После операции пациентка чувствует себя хорошо. Ее выписали из больницы домой. В дальнейшем женщине необходимо регулярно посещать гинеколога и проходить диспансеризацию.

Врачи призвали не пренебрегать установленными нормами профилактических осмотров у гинеколога.

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