«Сикс-севен» против осознанности: каким станет главное слово 2026 года

Среди фаворитов борьбы за титул главного слова нет ни одного русского

Среди фаворитов в гонке за титул самого употребляемого в России слова нет ни одного русского – это отмечают пользователи Рунета, следящие за ежегодными выборами самого частотного – то есть, самого широко употребляемого соотечественниками слова.

Каждый год лингвисты, социологи и просто активные пользователи сети пытаются уловить и зафиксировать «дух времени» через наиболее частотную лексику. Специалисты весь год прислушиваются, записывают и подсчитывают все, произносимое согражданами, а ближе к концу года озвучивают список финалистов, выбор из которых решается народным онлайн-голосованием. В этом году среди вероятных кандидатов на титул самого любимого россиянами слова названо «сикс-севен», поделившее «бронзу» в виде 14% голосов с «ред флагом». Хотя, если верить тематическим чатам, большинство наших сограждан 35+, даже знакомых с «ред флагом» (странное поведение), затрудняются объяснить, в каких случаях употребляется «сикс-севен». На ступень выше неведомого расположилось слово «нишевый» (не для всех - 16% голосов), а лидирует «нейрослоп», за который проголосовали 18% опрошенных, и многие даже в курсе, что сие обозначает ИИ-мусор. При этом четверть россиян признались, что вообще не понимают ни одного из этих слов без помощи поисковика.

- Это не про засилье заимствований, а про стремительное развитие технологий, изменения в социальной структуре и новые культурные коды, - успокаивает волнующихся за «великий и могучий» филолог-русист Инна Виноградова.- Лидеры означают лишь то, что мы живем в ногу со всем миром. К тому же, условие отбора слов - их оборот в живой разговорной речи и в сетевой переписке, а такой язык - специфический и быстро меняющийся живой организм, неспособный повредить азам великого и могучего русского языка.

В подтверждение своей мысли эксперты называют другие слова, вошедшие в десятку сильнейших в этом году, напоминая, что всего год назад большинства из них в фаворитах не было. Исключение – слово «нишевый», оно в списках не первый год, но ни разу еще не победило. Итак, в этом году мы чаще всего произносили слова:

«Нейроинтеграция». Слово, которое окончательно перешло из узкоспециализированной среды в бытовую. Речь идет не просто об использовании ИИ, а о процессе глубокого внедрения нейросетей в повседневные рабочие и личные процессы.

«Цифровой суверенитет». Термин, ставший ключевым в политической и технологической повестке. В 2026 году он перестал быть абстрактным понятием и стал описывать конкретные инфраструктурные изменения, затронувшие жизнь каждого пользователя интернета в РФ.

«Осознанность» (в новом контексте). Хотя слово существует давно, в 2026 году оно приобрело оттенок «цифровой гигиены» и защиты личного пространства от переизбытка информации. Теперь это не только про медитации, но и про умение отключаться от потока данных.

«Гибридность». Описывает новый стандарт жизни: сочетание удаленной и офисной работы, физической и виртуальной реальности, человеческого и машинного творчества.

Лингвисты, участвовавшие в отборе, отмечают, что язык 2026 года стал более функциональным и прагматичным.

- Мы видим, как язык стремится к максимальной компрессии, - отмечает доктор филологических наук Андрей Русских. - Слова-претенденты этого года — это попытки дать имя сложным технологическим процессам, которые стали обыденностью. Интересно наблюдать, как термины, пришедшие из IT, обрастают метафорическими смыслами и начинают использоваться в быту.

- Мне кажется, что самая важная тенденция 2026 года – «очеловечивание» технологий через язык, - считает лингвист-лексикограф Анатолий Черемушкин. - Мы начинаем говорить о нейросетях как о коллегах или ассистентах, что меняет структуру глагольного управления и синтаксиса в целом.

- А вы сами-то знаете, что такое сикс-севен?

- Знаю. Это от английского six seven, то есть «шесть-семь», припев из песни популярного у молодежи рэпера, ставший Интернет-мемом и элементом молодёжного сленга.

- А значит-то что?

- Ничего. Слова, не имеющие строгого значения, тоже имеют право на существование. Они несут эмоциональную нагрузку. Плюс это определенный код для своих, призван показать, что собеседник в теме и понимает текущий интернет‑юмор.

- А можете привести примеры, куда вставить этот сикс-севен, чтобы сойти за продвинутого?

- Пожалуйста. Это полный сикс-севен! Смысл, надеюсь, понятен?

В отечественных соцсетях и на форумах отношение к «словам года» не менее эмоциональное, хотя и более скептическое, чем у специалистов.

- Все эти слова — просто попытка причесать хаос, - уверен 28-летний питерский программист Егор. - В реальности мы по старинке говорим «нейронка», а не «нейрослоп». И «залипаю в соцсети», а не «сикс-севен в ленте». А все эти «интеграции» и «суверенитеты» - вообще для новостей и отчетов.

- Меня вообще бесят эти ежегодные выборы, - заявляет Глеб, 20-летний столичный студент. - Наш язык сейчас меняется так быстро, что какое-то одно слово не может быть самым частотным целый год. Вчера это сикс-севен, а завтра уже что-то другое.

- А ты можешь выбрать слово из фаворитов, которое лучше всего описывает твою собственную жизнь?

- Да, это гибридность.

- А приведи нам фразы с сикс-севен, чтобы мы могли при случае блеснуть в молодежной среде.

- Да легко. Она такая сикс-севен. Трек чистый сикс-севен. Я там сикс-севен по делам. Нечего тут сикс-севен устраивать, давай по делу.

- А перевод?

- Она ничего не может объяснить, льет воду. Трек класс, качает. Я там завис по делам. Нечего пуржить, переходи к делу.

- Выходит, что сикс-севен может означать и хорошо, и плохо?

- Совершенно верно. Как и в жизни у нас все неоднозначно.

Наши самые юные собеседники рекомендуют к потенциальному слову года добавлять специальный жест - поочерёдно двигать обеими руками с раскрытыми ладонями вверх и вниз, будто взвешиваете варианты. За своего сойдете, но внятного ответа не ждите все равно: цель потенциального российского слова года – лишь поддержать так называемый «мемный» тон беседы.