Снимать на камеру голых подследственных запретят

Важное уточнение в правила досмотра граждан, которых помещают в изоляторы временного содержания решило внести МВД. С принятием нового приказа снимать осмотр подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений после того, как они полностью разденутся, запрещено. Фактически это правило соблюдалось и прежде, но категорического запрета на съемку голых подследственных не было.

Если есть подозрение, что у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления есть запрещенные предметы или вещества, проводится личный обыск c тщательным осмотром тела гражданина (гражданки), со снятием и тщательным осмотром одежды, обуви, головного убора, а также пластырных наклеек, протезов, гипсовых и других повязок. То есть подозреваемый (обвиняемый) досматривается в том числе и полностью голым. Объясняется это довольно просто: запрещенное он может пронести даже в естественных отверстиях организма. При обнаружении предметов, зашитых в одежде, ткань распарывается. Из обуви извлекаются супинаторы, металлические набойки и шнурки. При обыске подозреваемого проводится видеофиксация процесса: такое свидетельство может понадобиться в суде. Но финальный этап особенно пристального досмотра носит достаточно интимный характер, поэтому его планируют запретить снимать на камеру.

Пока изменение в правила обыска в ИВС планирует внести только Министерство внутренних дел. Помимо полицейских изоляторов в России есть и пограничные (ИВС создаются подразделениями погранвойск ФСБ России) – на них правила МВД не распространяются.