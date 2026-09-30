Соседова решили не хоронить в Москве: Шведова все объяснила

Сегодня в Москве простятся с тележурналистом Сергеем Соседовым. Церемония прощания с музыкальным критиком пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища. После этого музыкального критика похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Часть звезд, а также поклонников таланта музыкального критика считают, что Соседов достоин покоиться на Троекуровском, где похоронены многие знаменитости. Близкая подруга критика, певица Ирина Шведова в беседе с «МК» высказала свою позицию.

Как известно, свой последний приют Соседов найдет рядом с отцом. Говорят, что такое решение приняла мама Сергея.

– В семье есть свои традиции, которые, конечно, я думаю, священны, – говорит Ирина. – Если так хочет мама, тут нечего даже обсуждать. Конечно, хотелось, чтобы он был рядом со знаменитыми людьми, чтобы поклонники как можно чаще видели его могилу, могли поблагодарить. Но надо уважать решение семьи.

Ирина собирается проститься с Соседовым лично. Как известно, при жизни они с музыкальным критиком близко дружили.

– Сережа - очень хороший, порядочный, честный человек, прекрасный друг, интеллигентный, – объясняет Ирина. – В человеческом плане его упрекнуть вообще невозможно. Да, он был резок в каких-то выражениях по поводу профессиональных вещей, но это был его вкус, его отношение. Упрекнуть его в том, что он – дилетант, что немотивированно говорит по поводу того или иного артиста или выступления, нельзя. Он всегда хорошо знал то, о чем говорил.

Напомним, что соболезнования в связи с внезапной смертью Соседова выразили многие знаменитости. Среди них – Наташа Королева, Анастасия Волочкова, Азиза, Лера Кудрявцева, Ольга Зарубина, Юлиан, Стас Пьеха и другие.

Музыкальный критик скончался после падения в гостинице. Соседов получил серьезную травму головы во время поездки в Якутию, где он должен был возглавить жюри на местном конкурсе красоты.