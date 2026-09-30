Стало известно о роскошной жизни P. Diddy в тюрьме

Американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) сидит в тюрьме на привилегированных условиях. Об этом NBC News рассказал один из заключенных.

По данным издания, несколько заключенных прислуживают рэперу: убирают у него, готовят и делают ему массаж. Кроме того, он может пользоваться телефоном, планшетом и пить дорогой алкоголь.

P. Diddy отбывает наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси. По данным источников, для поддержания привычного уровня комфорта ему приходится тратить тысячи долларов в месяц.

В начале октября прошлого года рэперу дали 4 года и 2 месяца тюрьмы. Его признали виновным в том, что он перевозил людей для занятия проституцией. При этом по другим статьям — рэкету и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации — присяжные его оправдали.

До этого сообщалось, что срок заключения P. Diddy снова пересмотрели: он выйдет из тюрьмы 5 февраля 2028 года.

Также сообщалось, что P. Diddy подал в суд на продюсера, требуя 100 млн долларов за клевету.

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