Стало известно, сколько тратят на лекарства семьи с маленькими детьми

«РГ»: Семьи с маленькими детьми тратят в аптеке от 4 до 8 тысяч рублей в месяц

Семья с одним маленьким ребенком или двумя детьми в среднем оставляет в аптеке от четырех до восьми тысяч рублей в месяц на лекарства и сопутствующие товары. В осенне-зимний сезон эти траты возрастают до 6–12 тысяч рублей, пишет «РГ».

Расходы данной категории покупателей заметно выше, поскольку родители редко берут что-то одно. Как правило, они приобретают целый набор препаратов: от жара, боли в горле, насморка, кашля, растворы для промывания, а также средства для желудка или кожи. Кроме того, семьи с детьми нередко заранее пополняют аптечку перед сезоном заболеваемости или закупают лекарства в дорогу.

Меньше всех на препараты расходуют несемейные люди 18–34 лет — в среднем от 1,2 до 2,5 тысячи рублей ежемесячно. У потребителей 35–55 лет затраты составляют от двух до 4,5 тысячи рублей, а у аудитории старше 55 лет — от 2,5 до 5,5 тысячи рублей. Здесь увеличение суммы объясняется необходимостью постоянно принимать препараты при хронических болезнях.

Осенью спрос на лекарства во всех возрастных группах повышается на 10–20% по сравнению с летом, преимущественно за счет противопростудных средств. Это связано с началом учебного года, ростом числа контактов и стартом сезона ОРВИ. Пик же аптечных расходов приходится на зиму, когда средний чек может превышать годовой показатель на 15–30%. В этот период чаще приобретают жаропонижающие, средства от кашля и насморка, антисептики, витамины и иммуноподдерживающие препараты.

Весной средний чек снижается на 5–10%, меняется и структура покупок: растет спрос на антигистаминные средства, препараты от аллергии, средства для глаз и носа, витамины и общеукрепляющие категории.

Ранее сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость респираторными инфекциями: за неделю число случаев гриппа, ОРВИ и ковида увеличилось почти на 34%. По информации Роспотребнадзора, за 38-ю неделю зарегистрировано 734 тысячи заболевших. Специалисты подчеркивают, что ситуация развивается в рамках ожидаемого сценария, однако темпы распространения вирусов заметно ускорились.

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