Стало известно, сколько зарабатывает исполнительница «Базового минимума»

Певица Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова) в одном из интервью рассказала, что в США за частное выступление она получила 100 тысяч долларов (около 8 442 467 рублей). Super решил выяснить, сколько за подобные мероприятия исполнительнице хита «Базовый минимум» платят в России.

«Нам удалось выяснить, что на родине гонорар Сабины почти в 14 раз ниже того, который она получила за рубежом, — всего 600 тысяч рублей за час», — говорится в материале.

Для московских площадок райдер включен в гонорар. Концерты в других городах предполагают оплату дополнительных затрат на обеспечение комфорта певицы.

В райдере Сабина просит предоставить ей проживание в пятизвездочной или лучшей в городе гостинице в номере полулюкс, в котором будут две футболки и две майки, носки, полотенца, зарядные устройства, удлинитель, кабель и электронные сигареты. Что касается рациона артистки, то он скромный: нарезки из мяса, овощей, сыра и фруктов, сэндвичи и горячее питание, Coca‑Cola, минеральная вода, энергетики и две бутылки белого вина.

Ранее уехавший из России рэпер Мoргенштерн* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) впервые за пять лет анонсировал выступление в СНГ.

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