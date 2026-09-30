Страшный сон: в Москве начинается прощание с Сергеем Соседовым

На Троекуровском кладбище начинается прощание с Сергеем Соседовым. У траурного зала уже начинают собираться люди. Одной из первых приехала Ирина Шведова.

– Сережа был необыкновенным человеком, чистым, возвышенным трепетным, – сообщила она.

Приехала проститься с Соседовым и Ксения Георгиади: певица не смогла сдержать слез.

– В это невозможно поверить, – заявила она. – Страшный сон какой-то… Фото: Дмитрий Ильинский

Наталия Гулькина говорит, что до сих пор не может прийти в себя.

Начало церемонии – в 11.00. Ожидается, что проститься с Сергеем придут многие звезды.