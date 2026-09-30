Суд США остановил казнь женщины, которая могла стать первой за 200 лет

В США приостановили казнь Кристы Пайк за несколько часов до исполнения

Федеральный суд США постановил приостановить исполнение смертного приговора 50-летней Кристе Пайк, которая могла стать первой казнённой женщиной в штате более чем за 200 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Судебное постановление было выпущено 30 сентября — всего за несколько часов до запланированного времени приведения приговора в исполнение в тюрьме особо строгого режима в Нэшвилле. Отмечается, что решение суда стало результатом активной кампании адвокатов Пайк. Защита апеллирует к тому, что в ходе судебного разбирательства не было принято во внимание обстоятельство: в детстве Пайк подвергалась сексуальному насилию.

Ранее, 29 сентября, Верховный суд Теннесси отказался вмешиваться в решение о смертной казни, а губернатор штата Билл Ли отклонил запрос на замену казни пожизненным заключением. Таким образом, решение федерального суда стало последней инстанцией, приостановившей исполнение приговора на данный момент.

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