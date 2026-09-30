Суд вынес приговор «смотрящему» за СИЗО в российском регионе

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который во время содержания в СИЗО-1 выполнял функции тaк называемого «смотрящего». Его признали виновным в участии в деятельности запрещенного в России экстремистского объединения, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела, в 2021–2022 годах осужденный контролировал поведение других заключенных, участвовал в разрешении конфликтов, в том числе с применением насилия, и поддерживал установленные в криминальной среде порядки.

Кроме того, мужчина занимался сбором денег в нелегальную кассу. По указанию другого заключенного он также организовывал массовую подачу жалоб, чтобы отвлекать внимание сотрудников изолятора от происходившего внутри неформальной группы.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. С учетом опасного рецидива и ранее назначенного наказания суд приговорил фигуранта к трeм годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

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