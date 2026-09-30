У россиянина нашли 200 комплектов поддельных документов

В Нижегородской области ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность мужчины, который за деньги изготавливал поддельные документы для россиян‑релокантов. С помощью этих бумаг граждане, находящиеся за границей, пытались получить статус политического беженца.

По данным ЦОС ФСБ, в документах использовалась официальная символика госорганов.

При обыске у фигуранта изъяли более 150 печатей разных ведомств и не менее 200 комплектов фальшивок — среди них фиктивные постановления о правонарушениях, справки о травмах при задержании, объяснения и другие бумаги.

Мужчина задержан, дело направлено в суд.