У женщины 15 лет болел пупок: оказалась редкая киста

Женщину с редким заболеванием удалось вылечить московским врачам. В течение 15 лет она мучилась от боли в пупке, причиной которой была «киста урахуса».

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения Москвы, пациентка проживала в другом регионе. Последние 15 лет она страдала от болей и выделений в области пупка. Провинциалку госпитализировали в больницу имени Ворохобова, где ей был поставлен нестандартный диагноз. Оказалось, что у женщины врожденная аномалия: у человека между пупком и мочевым пузырем образуется полость с жидкостью. Она формируется еще в утробе матери и как правило зарастает еще до рождения. Но если этого не происходит, начинает формироваться киста урахуса (урахус — мочевой проток, который соединяет верхушку мочевого пузыря с пупком)

Воспаление приняло хронический характер, образовались рубцы и спайки, были поражены соседние органы. В итоге пришлось удалить урахус, но была удалена и сама киста, а нормальная работа мочевого пузыря восстановлена. Через несколько дней пациентку выписали в нормальном состоянии.