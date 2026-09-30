Ученые назвали один продукт, усиливающий негативное воздействие антибиотиков на микрофлору кишечника

Американские и европейские исследователи впервые получили свидетельства того, что большое количество сахара и других углеводов в рационе пациента заметно усиливает пагубное влияние антибиотиков на микрофлору кишечника. Об этом сообщила пресс-служба медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Как отметил доцент NYUSM Йонас Шлутер, в настоящее время ученые активно изучают долгосрочные негативные изменения в структуре микрофлоры, связанные с побочными эффектами приема антибиотиков. Проведенный анализ, по его словам, указывает на то, что эти перемены можно в значительной степени ослабить, если отказаться от сладкой пищи во время курса антибиотиков и после его завершения.

Открытие было сделано в ходе уникального эксперимента с участием 173 добровольцев, которые проходили лечение от различных форм рака крови. Для восстановления кроветворной функции после химиотерапии им проводится трансплантация костного мозга, в рамках которой пациенты длительное время принимают антибиотики — до тех пор, пока их иммунитет не восстановится.

Все это время врачи наблюдали за тем, как организм пациентов и их микрофлора реагируют на антибиотики, а также при необходимости корректировали диету. Эту ситуацию медики использовали для изучения того, как особенности питания во время приема лекарств влияют на видовой состав микрофлоры, ее жизнеспособность и развитие осложнений, связанных с антибиотиками.

Анализ показал, что уровень разнообразия микрофлоры значительно снижался у тех пациентов, которые употребляли пищу с высоким содержанием углеводов. В среднем богатство видового состава микробов уменьшалось на 21% на каждые 100 граммов сахара, съеденных пациентом за 48 часов до начала терапии. Это сопровождалось усилением активности патогенных штаммов некоторых микробов, например Enterococcus faecium.

Схожие результаты были получены и в опытах на мышах, которых кормили диетой с высоким содержанием сахарозы и добавлением антибиотиков. Все это, по словам исследователей, говорит о том, что сахар усиливает негативное воздействие антибиотиков на микрофлору кишечника. Особенно важно учитывать это при лечении пациентов с ослабленным иммунитетом и при прохождении ими курса химиотерапии от рака, подытожили медики.

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